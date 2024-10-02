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رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

السوبر المصري، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن موعد وملاعب كأس السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

يلتقي فريقا الزمالك وبيراميدز يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

 

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ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي على استاد محمد بن زايد الساعة 8:00 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على إستاد آل نهيان الساعة 4.05 عصرا.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

 

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