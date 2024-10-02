البابا تواضروس يستقبل وفدا من الرهبان الفرنسيسكان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأب ريمون جرجس الزائر العام للرهبان الفرنسيسكان والأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، والأب باخوم عويضة سكرتير الزائر العام، يرافقهم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

نقل الأب ريمون لقداسة البابا تواضروس الثاني في بداية اللقاء تحيات غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

تناول اللقاء حوارًا حول الدور الهام لمدارس الفرنسيسكان في المجتمع المصري.



وأشار الوفد إلى احتفال "الفرنسيسكان" بمرور ٨٠٠ سنة على القديس فرانسيس الأسيزي، وهو أحد قديسي الكنيسة الكاثوليكية، ومؤسس الرهبنة الفرنسيسكانية.