أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة، ليلة الجمعة من الليالي التي يستحب فيها الدعاء لأن ليلة الجمعة تابعة ليومها ومعروف أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها رجل مسلم يدعو الله إلا استجيب له لذلك يحرص البعض علي الدعاء في ليلة الجمعة وفي هذا الإطار نستعرض معكم أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة ونسأل الله القبول.

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة.. اعرفها

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة

يا ودود يا ودود يا ودود.. ياذا العرش المجيد.. يا مبدئ يا معيد.. يا فعالا لما يريد.. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك.. وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك.. وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء.. لا إله إلا أنت.. يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

اللهم إنا نسألك زيادة في الأيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوًا عند الحساب وأمانًا من العذاب ونصيبًا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضا المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

اللهم من اعتز بك فلن يذل ومن اهتدى بك فلن يضل ومن استكثر بك فلن يقل ومن استقوى بك فلن يضعف ومن استغنى بك فلن يفتقر ومن استنصر بك فلن يخذل ومن استعان بك فلن يغلب ومن توكل عليك فلن يخيب ومن جعلك ملاذه فلن يضيع ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم فكن لنا وليا ونصيرا وكن لنا معينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا.

ربي عبدك قد ضاقت به الأسباب وأغلقت دونه الأبواب وبعد عن جادة الصواب وزاد به الهم والغم والاكتئاب وانقضى عمره ولم يفتح له الى فسيح مناهل الصفو والقربات باب وانت المرجوّ سبحانك لكشف هذا المصاب يا من إذا دعي أجاب يا سريع الحساب يارب الأرباب يا عظيم الجناب يا كريم يا وهّاب رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني الى حولي وقوّتي وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيّرت في أمري وأنت العالم سبحانك بسري وجهري المالك لنفعي وضري القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.

اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين اللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقوّمنا إذا اعوججنا وادعنّا اذا استقمنا وكن لنا ولا تكن علينا، اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الاجابه يا من إذا سأله المضطر أجاب يامن يقول للشيء كن فيكون، اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا الى يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين.

اللهم إني أسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزق كاتب وقارئ الرسالة ومن ساهم بنشرها مغفرتك بلا عذاب وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب. اللهم اجعلنا ممن يورثون الجنان ويبشرون بروح وريحان ورب غير غضبان، اللهم آمين.

اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب الذي يرسل هذا الدعاء اجعله مع حبيبك ورسولك المصطفى في الجنة. اللهم اختر لي الافضل في كل امور حياتي ثم ارضني باختيارك.

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة.. اعرفها

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة

اللّهم إنّي أعوذ بكِ من العجز والكسل والجبن والهرم والبخلِ.. وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات.

اللّهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللّهم أهدني وسددني، اللّهم إنّي أسألك الهدى والسداد.

اللّهم يا مُقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك. اللّهم إنّي أعوذ بك من منكرات الأخلاق، والأعمال والأهواء.

اللّهم اغفر لي، وإهدني، وأرزقني، وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة.

اللّهم إنّي أعوذ بك من قلب لا يخشع، ودعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللّهم إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سَخطك. اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول.

اللّهم إنّي أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا متقبلًا. اللّهم إنّي أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.

اللّهم إنّي أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة.

اللّهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني.. اللّهم إنّي أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله ربُ السماوات وربُ الأرض وربُ العرش الكريم..

اللّهم إنّي أسألك الجنة وأستجير بكِ من النار. اللّهم رحمتكَ أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلّا أنت..

اللّهم طهرني من الذنوب والخطايا اللّهم نقني مِنها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللّهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. لا إله إلّا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين..

اللّهم إنّي أسالك بأن لك الحمد لا إله إلّا أنتَ وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إنّي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

اللّهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني. اللّهم أرزقني حُبك وحُب من ينفعني حُبّهُ عندك.

اللّهم ما رزقتني مما أُحبُ فاجعله قوة لي فيما تحب اللّهم ما زويت عني مما أُحب فاجعله فراغًا لي فيما تحب.

اللّهم إنّي أسألك عيشة نقية وميتةً سوية ومردًا غير مخزٍ ولا فاضح اللّهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وأخلف عليَّ كل غائبة لي بخير، اللّهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.

اللّهم إنّي أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللّهم متّعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مِنيِّ وأنصرني على مَن يظلمُني، وخذ منه بثأري. اللّهم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك.

اللّهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللّهم إنّي أعوذ بكِ من العجز والكَسل والبُخل والهرم وعذاب القبر.

اللّهم آتِ نفسي تقواها وزكّها أنتَ خيرُ من زكاها، أنتَ وليها ومولاه. اللّهم إنّي أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب لها.

اللّهم إنّي أسئلك حبك وحب من يُحبك والعمل الذي يبلّغني حبك، اللّهم اجعل حبّك أحب إليّ من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.