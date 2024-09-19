دعاء ليلة الجمعة، من الأشياء الضرورية والمهمة التي يحرص البعض عليها خصوصا وأنه بعد ساعات قليلة يستقبل الطلاب وأولياء أمورهم عاما دراسيا جديدا يرجون فيه النجاح والتوفيق، واستمرار ما هم عليه من تفوق ونجاح، ويستغل البعض هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة في الدعاء إلي الله تعالى، ومع بدء مرحلة دراسية جديدة فإن البعض يستغل ليلة الجمعة في الدعاء للأبناء بالنجاح والتوفيق في العام الدراسي الجديد، لما ليوم الجمعة وليلتها من فضل.

وفي هذا الإطار نستعرض دعاء ليلة الجمعة للأبناء مع بداية عام دراسي جديد.

دعاء ليلة الجمعة للأبناء مع بداية عام دراسي جديد

دعاء الآباء للأبناء مستجاب

من المعروف أن دعاء الآباء للأبناء مهم ومستجاب، فقد قال نبينا محمد ﷺ في حديثه: (ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة والولد لولده) رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه،

دعاء للنفس مع بداية العام الدراسي

اللهم وفقني في العام الدراسي الجديد وارزقني فيه حسن الفهم والعلم وصحبة الأخيار.

اللهم هبني علمًا نافعًا انتفع به لي ولبلدي.

اللهم ما بحق قدرتك التي وسعت كل شئ يا الله أن تجعلني من النابغين في هذا العام.

اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى.

اللهم بارك لي في وقتي وأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي.

اللهم اجعل الصعب سهل لنا ووفقنا إلى الفهم والتفوق.

اللهم اجعلني من المتفوقين دائمًا، إنك سبحانك قادر على كل شيء.

اللهم اجعل بداية العام الجديد بداية لتوفيق جديد يفدني ويفيد الجميع.

اللهم ما قرب لي ما هو علمًا لي وابعدني عن كل شر.

اللهم يا ميسر الأمور كلها يسر تعلمنا وارزقنا العلم النافع والمفيد.

اللهم اجعل لعقلي أن ينتفع بالعلم النافع.

اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي.

اللهم سهِّل عليّ ما صعب حفظه ويسر لي ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم حجة لي لا عليّ.

اللهم ما نسألك خير ما في بداية العام الجديد.

اللهم اجعل بداية العام الدراسي خير لنا ولجميع زملائنا، وجنبنا فيها الشرور.

اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا في دراستنا.

دعاء ليلة الجمعة للأبناء مع بداية عام دراسي جديد

دعاء بداية العام الدراسي الجديد للأبناء

اللهم إنّي أستودعك أبنائي الحاضرين والغائبين في أول يوم دراسي، اللهم وفقهم وبارك لهم في أوقاتهم ويسّر لهم الخير في دراستهم.

اللهم مع بداية العام الدراسي احفظ لي أولادي ووفّقهم لطاعتك، وبارك لي فيهم.

اللهم حبب إليهم الدراسة والعلم والقراءة يا رب العالمين.

اللهم احفظ أبنائي في مدارسهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، وكلِّلهم بالصحة والعافية، ربي لا ترني فيهم أمرًا يؤذيني.

اللهم بيديك كل الأمر فلا تكلهم لغيرك فلا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك

اللهم اهدهم لما تحب وترضى، اللهم هبنا علما ينتفع به، وعملا يقربنا إليك.

اللهم ثبت قلوب أبنائي على الإيمان ووفقهم لما فيه النجاح وأعنهم على نصرة المسلمين.

اللهم إني استودعتك أبنائي في عامهم الدراسي الجديد، فاحفظهم بحفظك وطهِّر قلوبهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمة يا رب العالمين.

اللهم ألهم أبنائي رشدهم، وارزقهم صحبة الأبرار، واجعلهم لأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، ووفقهم لكل خير.

اللهم افتح على أبنائي فتوح العارفين، وبلغ منازل العالمين الصالحين، واكتب لهم الخير في كل طريق وسبيل.

اللهم يا معلم موسى، ويا مفهم سليمان، ويا مصبر أيوب، علم أبنائي العلم النافع، وفهم الأنبياء وصبرهم على التعلم والتعليم.

اللهم اكتب لأبنائي التوفيق في كل طريق، واصرف عنهم يا مولانا كل شر، وخيانة الصديق، ومتعهم بالصحة والعافية والخلق الحسن.

اللهم ارزقهم درجات العلم العالية، واغدق عليهم بكرمك بالتفوق والفهم، اللهم اجعل امتحاناتهم تتوج بالفوز بعد كل عناء وتعب.

اللهم يارب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم احفظ أبنائي من شر كل عين، واحفظ أبنائي من شر كل نفس، واحفظ أبنائي من شر كل كائد وحاقد

يارب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم احفظ أبنائي من شر كل عين، واحفظ أبنائي من شر كل نفس، واحفظ أبنائي من شر كل كائد وحاقد اللهم يا سميع يا بصير، يا عليم، يا حكيم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، اللهم رد الي أبنائي بكل خير، اللهم رد إلي أبنائي على احسن حال، اللهم اكفهم كل مكروه، واصرف عنهم كل سوء، باعدهم عن الشر وباعد الشر عنهم.

يارب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوي، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.

يارب احفظ أولادي بحفظك، واكلأهم بكلئك، واحرسهم برعايتك يا رب العالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم اصرف الخطر والسوء عن أبنائي، اللهم سهل لهم سبل الخير، واصرف عنهم سبل الشر، وحببهم الى الخلق، وحبب الخلق إليهم.

اللهم يا سامع الداعين، ويا معطي السائلين، ويا مجيب المضطرين، سهل لأبنائي سبل الخير والعلم، اللهم علمهم وفهمهم، وردهم موفورين العقل والفهم.بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، اصلح لي في ذريتي، وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب.

اللهم احفظ ابنائي من الزلل، ومن الضلال والإضلال، ومن أن يؤذوا الناس او يؤذيهم الناس، واحفظهم من السوء والمعاصي، واحفظ عليهم دينهم وصالح اعمالهم.

اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمدٍ - صلّى الله عليه وسلّم-.

يارب اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمةٍ، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك.

يارب افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجمّلهم بالعافية.

يارب ارزقهم المعلّم الصالح، والصُحبة الطيبة، وارزقهم القناعة والرضا، ونزّه قلوبهم عن التعلّق بمن دُونك، واجعلهم ممّن تحبّهم ويحبّونك».