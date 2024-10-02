تفاصيل تقديم أحمد فتوح واجب العزاء لأسرة ضحية واقعة الدهس

قدم أحمد فتوح لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، واجب العزاء في الراحل السيد الشبكي ضحية واقعة الدهس عن طريق الخطأ، أثناء عودته من مدينة العلمين الجديدة.

وتواجد أحمد فتوح اليوم في مدينة الإسكندرية من أجل تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل ضحية واقعة الدهس، حيث ذهب بصحبة محاميه وقدم واجب العزاء في سرية تامة.

وكتب فتوح عبر حسابه الرسمي" إنستجرام":" اتقدم بخالص العزاء لأسرة الراحل السيد أحمد الشبكي، لا يوجد كلمات تعبر عن ما بداخلي من حزن ولكنه قضاء الله وقدره، ولا يوجد أي كلمات أو أفعال ممكن تغير أو تخفف علي عائلة المرحوم".

وتابع فتوح قائلًا:" أتمني من أسرة المرحوم السماح لي بزيارتهم لتقديم واجب العزاء، لعله يزيح ما احمل في صدري من هموم وحزن وخاصه أن ما حدث سيظل عالقا في عقلي وقلبي حتى آخر نفس في صدري".

ووأصل فتوح قائلًا:" وبخصوص ما أثير بذهابي لحضور التدريبات في النادي لم يكن المقصود منه نهائيًا تعمد إيذاء مشاعر أسرة المرحوم ولكنني ملتزم مع النادي، ومتغيب أكثر من أربعين يوما بعذر معروف للجميع، ويجب الالتزام ببنود العقد، وخاصة أن لا أحد يعرف ماذا تخبئ لنا الأقدار غير الله سبحانه وتعالي".

واختتم فتوح قائلًا:" كل ما اتمناه أن يغفر لي ربي ما مضي وما هو أت، واعاهد نفسي أمام الله سبحانه وتعالي بأن بنات المرحوم السيد أحمد الشبكي في منزلة اخواتي الصغار ومسئولية كاملة وكل ما اتمناه أن يعفوا ويصفحوا والله علي ما أقول شهيد".

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.