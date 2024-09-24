كارثة جديدة تنتظر «النهضة الإثيوبي»، مستشار باليونسيف: تهديدات خطيرة لسدود السودان

كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونسيف لتحليل البيانات، عن السر الذي يجعل من انهيار سد النهضة أمرا مرجحا، وذلك بالمقارنة بالسد العالي، في مخالفة لترجيحات البعض بصعوبة انهيار سد النهضة، لأنه سد خرساني، بعكس السد الركامي إذا ما تم تصريف المياه فوقه.

خطر يهدد سد النهضة واختبار السد العالي

وأكد الدكتور رشاد حامد أن سد النهضة تم بناؤه عام 2011 وحتى 2014، ومرت المياه من المفيض في نفس عام انتهاء البناء، وهكذا لم يختبر أمان سد النهضة نهائيًا، ولم يتم تركيب توربيناته حتى الآن، في حين بُني السد العالي خلال 8 سنوات وتم تركيب جميع توربيناته، وتم تمرير المياه من مفيضه بعد 26 عامًا، وتم اختبار عدم انزلاقه وعدم تسريبه.

السد العالي، فيتو

وقال الدكتور رشاد حامد عن مقارنته بين أمان سد النهضة والسد العالي: "المقارنة بين السد العالي وسد النهضة الاثيوبي... السد العالي استغرق بناؤه من 1960 حتى 1968، وانتهى تركيب التوربينات 1970، ولم تمر المياه لاول مرة من المفيض الا سنة 1996، اي بعد 26 سنة، وهكذا اجتاز كل اختبارات الأمان من عدم الانزلاق وعدم الانقلاب وعدم التسريب."

تخزين سد النهضة أثناء الملء الأول مخاطرة هائلة

وعن سد النهضة، قال الدكتور رشاد حامد: "سد النهضة.. استغرق بنائه من 2011 حتى 2024، ولم تركب توربيناته حتى الآن، ومرت المياه من المفيض في نفس عام انتهاء البناء، وهكذا لم يختبر أمان السد نهائيًا."

وكشف مستشار اليونسيف رشاد حامد أن "الوصول لاقصى سعة تخزين لسد النهضة أثناء الملء الأول مخاطرة هائلة، وعدم التزام بقواعد ملء السدود. هذا من جانب"

الفيضانان تهدد سد النهضة، فيتو

وأضاف الدكتور رشاد حامد "ومن جانب أخر تشغيل سد النهضة عند الحد الأقصى للتخزين، وعدم الاحتفاظ بحيز فارغ لمواجهة احتمالات الفيضانات العالية، قد يتسبب في كارثة، لو جاءت تدفقات عالية ومرت من المفيض العلوي، والخطورة حينها لن تكون على سد النهضة فقط، ولكن ايضا على سدود السودان التي قد تواجه تدفقات مفاجئة لا تستطيع تحملها، وذلك خاصة أنه لا يوجد اي تنسيق وادارة مشتركة لمنظومة السدود على النهر."

انهيار سد إيطالي يكشف خطأ بناء سد النهضة

كما أشار الدكتور رشاد حامد إلى ما ذكره أحد المتابعين بوجود يقين لدى البعض أن الشركات الأجنبية المسند إليها بناء سد النهضة، من المستحيل أن تخطئ، مؤكدًا على انهيار سد فايونيت الإيطالى وقتل حوالى ٢٠٠٠ مواطن، وكانت كارثة المصمم لهذا السد هو المهندس الايطالى كارل سيمنزا، وأن الشركة التى قامت ببناء السد الاثيوبي هى شركة ايطالية.



وقال رشاد حامد: "فضلًا عن تصورهم أن الاجانب سوبر لا يخطئون، نحن ننتقد أن السد يتم تشغيله عند الحد الأقصى للمخزون، دون تخصيص حيز لمواجهة الفيضانات العالية، وأيضا الملء السريع جدًا مما يعرض السد لأقصى ضغط مياه، قبل التأكد من أمانه ضد الانزلاق والانقلاب والتسريب."