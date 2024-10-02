الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس جامعة المنصورة يفتتح معرض مشروعات أوائل الخريجين بكلية الفنون الجميلة

معرض بجامعة المنصورة،
معرض بجامعة المنصورة، فيتو

افتتح  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة؛ اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 م فعاليات معرض مشروعات تخرج أوائل الخريجين من كلية الفنون الجميلة 2023/ 2024، والتي شملت أقسام: الديكور والتصوير، والجرافيك، والعمارة، النحت وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 2-10 أكتوبر 2024 م 
 

 

وذلك بحضور  الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الفنون الجميلة، الدكتور وليد الطنطاوي الأمين المساعد للتعليم والطلاب.

 


وأشاد  الدكتور شريف يوسف خاطر، بالمستوى المتميز للأعمال الفنية والإبداعية لطلاب وطالبات كلية الفنون الجميلة، مما يعكس تمتع الطلاب بمستوى رفيع من الإبداع المقرون بالعلم الذي تلقونه بالكلية طوال سنوات الدراسة، مؤكدًا حرص الجامعة على فتح المسارات أمام الطلاب للتعبير عن الطاقات الكامنة لديهم، واكتشاف مواهبهم وابداعاتهم ودعمها وتنميتها.


وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، أهمية مشروعات التخرج، والذي يظهر فيه محصلة العملية التعليمية وما اكتسبه الطالب من نواتج تعلم علي مستوى الأقسام المختلفة علي مدار سنوات الدراسة، مقدما الشكر والتقدير لإدارة الجامعة لدعمها الكبير لأعمال المعرض، كما تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس بالكلية والمشرفين على المشروعات لمجهودهم الكبير وتشجيع وإرشاد الطلاب بشكل علمي أكاديمى، للوصول لهذا المستوي المتميز الذي ظهرت عليه مشروعات الطلاب.


الجدير بالذكر أن المعروض الفني مفتوح أمام الجمهور بدءا من اليوم 2 أكتوبر حتى يوم 10 أكتوبر.

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