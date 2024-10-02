الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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محافظات

جامعة المنصورة تنظم يوما بيئيا ضمن مبادرة "بداية"

يوم بيئي بجامعة المنصورة،
يوم بيئي بجامعة المنصورة، فيتو

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة فعاليات "اليوم البيئي" بالتعاون في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الانسان المصري" وفى إطار التعاون بين جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية.
 

وجاء ذلك تحت رعاية  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتنظيم  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واشراف أشرف الديب الأمين المساعد للشئون الإدارية، الدكتور مصطفى أمين مدير عام المشروعات البيئية. 

وانطلقت اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 م فعاليات "اليوم البيئي "وتتم الفعاليات على مدار يومي 2& 3 أكتوبر 2024 م بشوارع الجمهورية وجيهان وأحمد الحسيني وتوشكي بمشاركة 50 طالب وطالبة من مختلف الكليات بجامعة المنصورة بالتعاون بين مختلف القطاعات في جامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية وتشمل الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالجامعة، الإدارة العامة للشئون الإدارية، الجهاز التنفيذي بحي شرق وحي غرب 
 

 

وشملت الفعاليات رفع المخلفات وتنظيف السور الخارجي للجامعة وعمل رسومات معمارية وفنون جرافيك على السور الخارجي للجامعة المشاركة في تطوير الميادين.

الجامعة تسعى دائمًا للمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية

واكد  الدكتور شريف يوسف خاطر أن الجامعة تسعى دائمًا للمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال مشاركتها في المبادرات الوطنية الهامة والتي تهدف إلى حماية البيئة والاهتمام بها. 

الاستراتيجية لتعزيز دورها في خدمة المجتمع وغرس قيم الوعي

كما أشار إلى أن هذه الفعالية تأتي كجزء من خطة الجامعة الاستراتيجية لتعزيز دورها في خدمة المجتمع وغرس قيم الوعي البيئي لدى الطلاب، معربا عن تقديره لتعاون الجامعة مع محافظة الدقهلية ومختلف الجهات المحلية لدعم هذه المبادرات البيئية الوطنية.

تعزيز التعاون بين الجامعة والجهات المحلية

وأوضح الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والجهات المحلية في مجال الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أن الفعالية تساهم في رفع مستوى الوعي البيئي بين الطلاب وتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة، للمساهمة في حماية البيئة وتحفيز الأفراد على الاهتمام بالبيئة المحيطة لجعلها أكثر نظافة وأمنا بهدف حمايتها، انطلاقا من استراتيجية الجامعة ومسئوليتها المجتمعية في التعاون مع المؤسسات الخدمية لخدمة خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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