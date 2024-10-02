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رياضة

رحيل أليو سيسيه عن تدريب منتخب السنغال

اليو سيسيه،فيتو
اليو سيسيه،فيتو

 كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن أليو سيسيه لن يستمر في منصبه كمدير فني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم.

وأُثير جدل في الأيام الأخيرة حول استمرار سيسيه كمدربًا لـ منتخب السنغال، حيث تلكأت وزارة الرياضة في اعتماد العقد الجديد الموقع حتى صيف 2026، إضافة لانقسام الاتحاد بشأن استمرار المدافع الدولي السابق في منصبه الحالي.

وبحسب منصة “Taggat” السنغالية، فإن سيسيه لم يعد مدربًا لمنتخب السنغال، حيث تم إبلاغ الاتحاد السنغالي لكرة القدم بهذا القرار عبر رسالة سرية.

وأوضحت التقارير أن ذلك القرار جاء بسبب ضغط شعبي وتزايد الفجوة بين منتخب السنغال والجمهور السنغالي في الأشهر الأخيرة.
وتابعت الشبكة أنه تم إبلاغ أليو سيسيه بالفعل بهذا القرار، فيما تُفضل الدولة السنغالية تعيين مدير فني وطني سنغالي خلفًا منه.


ونجح سيسيه في قيادة منتخب السنغال للتأهل لكأس العالم 2018، 2022، حيث تأهل رفقتهم لدور الـ16 في النسخة الأخيرة بقطر، إضافة للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021 للمرة الأولى في تاريخ البلاد على حساب مصر في المباراة النهائية.

 

 

 

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