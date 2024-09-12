الخميس 12 سبتمبر 2024
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محافظات

ختام تقييم المشروعات الخضراء الذكية بدمنهور

ختام تقييم المشروعات
ختام تقييم المشروعات الخضراء الذكية بدمنهور

 شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ختام أعمال لجنة تقييم المشروعات المتقدمة ضمن الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

 

تصعيد 18 مشروعًا موزعة على 6 فئات

 حيث قامت المحافظ باعتماد تقرير المشروعات التي تم تصعيدها إلى المنصة الوطنية لتقييمها من قبل اللجنة العليا المسؤولة عن اختيار المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية. حيث تم تصعيد 18 مشروعًا موزعة على 6 فئات، بواقع 3 مشروعات لكل فئة. سيتم اختيار منهم "المشروع السفير" الذي سيمثل محافظة البحيرة من بين هذه المشروعات.

 

النجاح يعكس مستوى الابتكار والتقدم

بداية اللقاء قدمت لجنة التقييم شكرها وتقديرها للدكتورة جاكلين عازر على دعمها المستمر لأعمال اللجنة طوال فترة عملها، مما أسهم في تسهيل عملية التقييم والاختيار، ومن جهتها، أشادت الدكتورة جاكلين بأعضاء اللجنة، مؤكدة تقديرها لجهودهم في تقييم المشروعات بدقة واختيار الأفكار الأكثر إبداعًا وقابلية للتنفيذ، بما يحقق أهداف المبادرة الوطنية، معربة عن سعادتها بتصعيد هذا العدد الكبير من المشروعات، مشيرة إلى أن هذا النجاح يعكس مستوى الابتكار والتقدم الذي تشهده محافظة البحيرة في مجال المشروعات الخضراء.

 

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