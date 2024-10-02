مركز جراحة القلب بجامعة المنصورة يحصل على الاعتماد الأسترالي و4 شهادات "أيزو"
أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء ٢ أكتوبر ٢٠٢٤، حصول مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة على الإعتماد الأسترالي للخدمات الصحية للمستشفيات، ليعتبر بذلك أول مركز طبي جامعي يحصل على الإعتماد الأسترالي، وكذلك حصول المركز على شهادات الأيزو ٩٠٠١ و١٤٠٠١ و٤٥٠٠١ و٢٢٠٠٠.
وأشار الدكتور شريف يوسف خاطر، إلى أن هذا القرار يعكس السمعة الطبية المتميزة للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وما وصلت إليه من مستوي متقدم في الخدمات الطبية النوعية المتخصصة، في ظل تمتعها بكوادر بشرية متخصصة، وتجهيزات طبية متقدمة على أعلى مستوى تقني، بالإضافة إلي تطبيق أعلي معايير الجودة في إدارة المستشفيات وتقديم الخدمة الطبية والتعليم الطبي علي المستوي الدولي، ويساعد هذا الإعتماد بصورة واضحة في تقدمها فى التصنيفات الدولية والاستشهادات العلمية، كما يأتي كتأكيد على جودة الخدمات الطبية الرائدة التى تقدم فى مجال تخصص جراحات القلب والصدر وجراحات الأوعية الدموية والتي يتم تقديمها وفقا للمعايير والمتطلبات العالمية، وعلى أيدى نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في كافة التخصصات.
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