رئيس جامعة سوهاج يتفقد منافذ بيع المنتجات الغذائية داخل الكافتيريات

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة مع بداية الإسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2024 /2025، لمتابعة إجراءات الصحة والسلامة، ومعايير الجودة بمنافذ بيع المنتجات الغذائية التي تقدمها كافيتريات الجامعة لطلابها داخل الحرم الجامعي، رافقه خلال الجولة اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي.

وقال رئيس الجامعة، أنه تم متابعة مستويات الجودة والنظافة، ومراحل إعداد وطهي الأطعمة المقدمة للطلاب بالكافيتريا، وكذلك تم فحص ومراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون على المنتجات الغذائية بمنفذ بيع السلع والعصائر والحلوي، ومعاينة طرق حفظ المعلبات وكيفية تخزينها ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة.

النعمانى: تسخير الجامعة لكافة الإمكانيات للطلاب

وأكد النعماني، خلال جولته، أن الجامعة تحرص على تسخير كافة الإمكانيات وتوفير جميع المتطلبات التى يحتاجها الطلاب لضمان سير العملية التعليمية بكل سهولة ويسر، وتقوم بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات المقدمة لأبناءها الطلاب للتأكد من جودتها، وذلك يأتي فى إطار دور الجامعة المتعلق بتحقيق منظومة صحية واجتماعية متكاملة لرعاية طلابها على مدار العام الدراسي.