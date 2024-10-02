الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد منافذ بيع المنتجات الغذائية داخل الكافتيريات

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج خلال التفقد

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة مع بداية الإسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2024 /2025، لمتابعة إجراءات الصحة والسلامة، ومعايير الجودة بمنافذ بيع المنتجات الغذائية التي تقدمها كافيتريات الجامعة لطلابها داخل الحرم الجامعي، رافقه خلال الجولة اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي.

وقال رئيس الجامعة، أنه تم متابعة مستويات الجودة والنظافة، ومراحل إعداد وطهي الأطعمة المقدمة للطلاب بالكافيتريا، وكذلك تم فحص ومراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية المدون على المنتجات الغذائية بمنفذ بيع السلع والعصائر والحلوي، ومعاينة طرق حفظ المعلبات وكيفية تخزينها ومدى مطابقتها لمواصفات الجودة والسلامة.

 

النعمانى: تسخير الجامعة لكافة الإمكانيات للطلاب 

وأكد النعماني، خلال جولته، أن الجامعة تحرص على تسخير كافة الإمكانيات وتوفير جميع المتطلبات التى يحتاجها الطلاب لضمان سير العملية التعليمية بكل سهولة ويسر، وتقوم بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات المقدمة لأبناءها الطلاب للتأكد من جودتها، وذلك يأتي فى إطار دور الجامعة المتعلق بتحقيق منظومة صحية واجتماعية متكاملة لرعاية طلابها على مدار العام الدراسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الخدمات المقدمة الصحة والسلامة المتابعة المستمرة تاريخ الانتاج جامعة سوهاج جولة تفقدية مفاجئة سعار اللحوم كافة الخدمات منظومة صحية

الأكثر قراءة

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

"الآيفون" قنبلة قابلة للانفجار.. أخطر برامج التجسس على الهواتف والأجهزة الإلكترونية (فيديوجراف)

تفاصيل تحقيقات النيابة مع عاطل متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.. أنشأ شركة توظيف أموال وهمية.. و15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

دفاع الراقصة ليلى: لم تتربح من الفيديوهات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي

منوعات

المزيد

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"الآيفون" قنبلة قابلة للانفجار.. أخطر برامج التجسس على الهواتف والأجهزة الإلكترونية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

المزيد
الجريدة الرسمية