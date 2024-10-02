الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

تفاصيل فتح باب التقدم لجوائز الدولة للعلماء والمتميزين.. قائمة بالمجالات المشاركة.. وهذا آخر موعد لإرسال طلبات الترشيح

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لـ جوائز الدولة وجوائز الأكاديمية للعلماء والمتميزين من أبناء جمهورية مصر العربية.

فتح باب التقدم لـ جوائز الدولة وجوائز الأكاديمية للعلماء

وجاءت الجوائز كالتالي: 

أولا: جوائز النيل: عددها جائزتان، قيمة كل جائزة خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية، جائزة في العلوم في مجالات العلوم الأساسية، والزراعية، والطبية، والهندسية، وجائزة في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم السابقة (مرشح واحد لكل جهة مرشحة).

جوائز الدولة التقديرية

ثانيا: جوائز الدولة التقديرية: عددها عشر جوائز، قيمة كل جائزة مائتا ألف جنيه، وميدالية ذهبية، خمس جوائز في مجالات العلوم الأساسية، والزراعية، والطبية، والهندسية، وخمس جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم السابقة (مرشح واحد لكل جهة مرشحة).

ثالثا: جوائز الدولة للتفوق: عددها سبع جوائز، وقيمة كل جائزة مائة ألف جنيه، وميدالية فضية، جائزة في كل من: العلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، وثلاث جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة.

رابعا: جوائز الدولة التشجيعية: عددها أربعون جائزة، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه، في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، في فروع العلوم الآتية: الرياضة، الفيزياء، الجيولوجيا الكيمياء، البيولوجيا، الزراعة، الطب، الهندسة. (يتقدم لها من لا يتجاوز عمره 40 عامًا في 31 ديسمبر 2024)

كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن:

جوائز الرواد: أربع جوائز، وقيمة كل جائزة مائة ألف جنيه، في المجالات التالية: العلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، حيث تمنحها الأكاديمية لأحد كبار علماء مصر ممن لهم إنجازات إنشائية/ علمية/ تكنولوجية، في كل مجال، وترشح لها الجامعات، والهيئات، والمراكز البحثية (مرشح واحد لكل جهة مرشحة).

جوائز المرأة: أربع جوائز تقديرية للمرأة (فوق 45 عامًا في 31 ديسمبر 2024)، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه، وترشح لها الجامعات والهيئات والمراكز البحثية (مرشحة واحدة لكل جهة مرشحة)، وأربع جوائز تشجيعية للمرأة في مرحلة الشباب (لا يتجاوز عمر المرشحة عن 45 عاما فى31 ديسمبر 2024) وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه، في مجالات (الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة، والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية)

وآخر موعد لإرسال طلبات الترشيح والتقدم هو 31 ديسمبر 2024، ولن تقبل أية أوراق أو مستندات، والإنتاج العلمي المقدم باليد فقط دون نسخة إلكترونية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أكاديمية البحث العلمى البحث العلمي العلوم الزراعية العلوم التكنولوجية العلوم الهندسية جوائز الدولة التشجيعية جوائز الدولة التقديرية جوائز النيل

مواد متعلقة

فتح باب التقدم لجوائز الدولة للعلماء والمتميزين

وزير التعليم العالي يناقش فتح فرعا لجامعة أبردين البريطانية في مصر

زراعة عين شمس تحصد المركز الأول في هاكاثون الابتكارات الخضراء

لقاء مصري سويدي بوزارة التعليم العالي لبحث التعاون المشترك

ألسن عين شمس: تأسيس 8 برامج جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل

ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية

بسبب الأوضاع الراهنة، نداء عاجل من وزارة الطيران للمسافرين إلى بغداد وأربيل والأردن

إعلام القاهرة تستقبل الطلبة الجدد من ذوي الهمم

الأكثر قراءة

لبنان مش نزهة، إعلامي أمريكي يسخر من إنسحاب الاحتلال سريعًا من الضاحية الجنوبية

أول رد من حقوق المنوفية على واقعة الأستاذ الجامعى مع الطلاب

حقوق المنوفية: رفع اسم صاحب واقعة التحدث بشكل غير لائق من التدريس للطلاب

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

بعد تطاوله على الطلبة بألفاظ غير لائقة، جامعة المنوفية تحيل عضو هيئة تدريس للتحقيق

محامي ضحية أحمد فتوح: قبول العزاء لا يعني الصلح والأسرة ستتخذ قرارًا خلال الساعات القادمة

المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة يبذلون جهودا مضنية لمجابهة التحديات الراهنة

منوعات

المزيد

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إيران VS إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"كل معروف صدقة"، الأزهر يوضح أنواع صدقة التطوع

تفسير رؤية زوجة الأب في المنام وعلاقتها بسماع أخبار محزنة

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية