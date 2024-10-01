نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الآداب بجامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس نتيجة التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس طبقًا لشروط الأقسام للعام الجامعي 2024 / 2025 للطلاب المتقدمين بتاريخ 30 / 9 / 2024 من هنا

تاريخ 1 / 10 / 2024 من هنا



أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن بدء التنسيق الداخلي للطلاب الجدد (المرحلة الثالثة) بكلية الآداب جامعة عين شمس للعام الجامعي 2024 / 2025.



كشوف اللجان المرحلة الثالثة



وفي سياق متصل استعدت كلية التربية بجامعة عين شمس بشكل كامل لانطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تم تجهيز القاعات الدراسية والمعامل بأحدث التقنيات التعليمية لتوفير بيئة تعليمية متكاملة لجميع البرامج التي تقدمها الكلية وعددها 34 برنامج، سواء البرامج العلمية (البيولوجي – الكيمياء – الفيزياء – الرياضيات-تربية خاصة)، برامج اللغات (عربي- انجليزي – الماني – فرنسي)، برامج العلوم الإنسانية (علم نفس – اجتماع – فلسفة -جغرافيا – دراسات اجتماعية)، برامج STEM.

وتمت مراجعة كافة التجهيزات لضمان توفير أفضل الظروف للطلاب والأساتذة على حد سواء، مع التأكيد على توفير الأدوات والمعامل الحديثة لدعم عملية التعلم العملي.

كما أعلنت الكلية عن الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول، وتم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية لتسهيل الوصول إليها من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك حرصًا على التنظيم المسبق وعرض المقررات الدراسية





واستقبل اتحاد الطلاب وأسرة "من أجل مصر" الطلاب الجدد خلال الأسابيع التي تسبق الدراسة، مؤكدين على دورهم في دعم الطلاب ومساعدتهم على التأقلم مع الحياة الجامعية. كما أكدوا على امتلاك خطة لتنظيم أنشطة متنوعة خلال العام الدراسي، تشمل فعاليات رياضية، ثقافية، واجتماعية تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتكافل بين الطلاب، بالإضافة إلى توفير فرص لتنمية المهارات الشخصية والأكاديمية. تأتي هذه الأنشطة ضمن رؤية الاتحاد في خلق بيئة جامعية تفاعلية ومليئة بالفرص للنمو والتطوير.



وفي خطوة لتقديم تجربة تعليمية رقمية مميزة، قامت الكلية بإنشاء حسابات بريد إلكتروني رسمية للطلاب الجدد، تتمتع بعدة مميزات، منها درجة أمان عالية وسعة تخزينية كبيرة لحفظ الملفات المهمة في مكان آمن ويمكن للطلاب استرجاع هذه الملفات في أي وقت ومن أي جهاز متصل بالإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية تحميل 5 نسخ أصلية من حزمة Microsoft Office 365، ما يوفر للطلاب الأدوات اللازمة للعمل والدراسة بشكل فعال.