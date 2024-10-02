الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد عودة مارسيل كولر للقاهرة من إجازة سويسرا

مارسيل كولر،فيتو
مارسيل كولر،فيتو

الأهلي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المصري في الإمارات.

وسافر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إلى سويسرا للحصول على إجازة لمدة أسبوع بعد انتهاء مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يعود كولر للقاهرة مساء يوم الجمعة المقبل استعدادا لبدء إعداد الفريق.

وتداولت عدة أنباء خلال الساعات الماضية عن سفر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إلى سويسرا للحصول على إجازة لمدة أسبوع دون الحصول على إذن من إدارة المارد الأحمر.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، متسائلا: “كيف سيسافر مارسيل كولر من السعودية عقب انتهاء السوبر الأفريقي أمام الزمالك بدون إذن إدارة الأهلي؟".

ووجه سؤالا للجماهير: "كيف سيتم حجز تذاكر الطيران إلا أن عن طريق إدارة الأهلي؟".

وتابع شوبير: الكلام عار تماما من الصحة كولر اتفق مع إدارة الأهلي على الحصول على إجازة قبل السفر للسعودية للعب السوبر الأفريقي.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك  بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي السوبر المصرى السوبر الأفريقي السوبر المحلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطولة السوبر المصري

مواد متعلقة

توني كروس يكشف سبب اعتزاله الكرة مبكرا

محمد هاني يؤجل حسم مصير خالد عبد الفتاح في الأهلي

بناء على رغبة ابنته، نقل رفات مارادونا إلى ضريح جديد بعد 4 سنوات من وفاته

موعد مباراة يوفنتوس ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة بنفيكا وأتلتيكو مدريد في دوري ابطال أوروبا

أسامة عرابي: اختيار موفق لـ محمد رمضان في منصب المدير الرياضي بالأهلي

حقيقة تدخين لاعب الأرسنال بمباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان (فيديو)

وزير الشباب والرياضة يتابع مجموعة ملفات عمل تنمية الشباب

الأكثر قراءة

بعد تطاوله على الطلبة بألفاظ غير لائقة، جامعة المنوفية تحيل عضو هيئة تدريس للتحقيق

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

بيراميدز يضم الغاني إيجولا رسميًا

فرمان جديد من محمد رمضان قبل انطلاق الموسم الجديد

موعد طرح شهادة استثمار ذات عائد 35% من البنك الأهلي 2024

تفاصيل تقديم أحمد فتوح واجب العزاء لأسرة ضحية واقعة الدهس

قطع المياه عن 10 مناطق في القاهرة الجمعة المقبل

منوعات

المزيد

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إيران VS إسرائيل.. من الأقوى عسكريا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زوجة الأب في المنام وعلاقتها بسماع أخبار محزنة

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

المزيد
الجريدة الرسمية