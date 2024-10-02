الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع أسرة كاملة في حريق منزل بالدقهلية

إخماد حريق منزل،
إخماد حريق منزل، فيتو

شهدت مدينة نبروه في محافظة الدقهلية مصرع شخص وزوجته وابنته إثر نشوب حريق بالدور الرابع بأحد المنازل بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية 

مصرع أسرة في حريق شقتهم بنبروه

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بنشوب حريق كبير بالدور الثالث والرابع بأحد المنازل بمدينة نبروه ووقوع متوفين.

اسماء الضحايا في الحريق 
انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف كذلك الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتبين وفاة الأب والزوجة والابنة، وهم عاطف شكرى على 45 عاما وناهد محمد محمد إبراهيم 32 عاما وابنتهما إنجى عاطف شكرى 17عاما وما زالت الجثث  لم يتم نقلها. 

 

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائى، وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.

مساعدات عينية وكفالة أيتام وتسليم كروت تكافل وكرامة ضمن أنشطة "تضامن الدقهلية"

وكيل تعليم الدقهلية يرأس لجنة القيادات لاختيار وكيل مدرسة صناعي وزراعي وتجاري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحماية المدنية الدوريات العالمية السياسة الخارجية بمحافظة الدقهلية المعاينة الاولية ديرية أمن الدقهلية عاطف شكري محافظة الدقهلية وكيل تعليم الدقهلية مصرع أسرة كاملة في حريق

مواد متعلقة

التحقيقات تكشف سبب حريق شقة في مدينة نصر

اندلاع حريق وحدوث إصابات، سقوط صاروخ مباشر في شمال تل أبيب

السيطرة على حريق في مخلفات بمنور عقار بسوهاج

محافظ البحيرة تتابع السيطرة على حريق بمخلفات زراعية بدمنهور (صور)

الأكثر قراءة

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

سيدة أجنبية تقفز من ميكروباص بعد محاولة السائق التحرش بها

محمد رمضان يظهر "العين الحمراء" للاعبي الأهلي.. عقوبات مالية مليونية.. إبرام صفقتين قبل غلق الميركاتو الصيفي.. وقرار مهم مع محمد الشناوي

بعد استهدافها للبنان واليمن، أستاذ باليابان يكشف سر صعوبة رصد الطائرات المخفية

تصفيات أمم إفريقيا، موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا والقناة الناقلة

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

حقيقة تعديل محمد رمضان لائحة الأهلي وتغليظ العقوبات على اللاعبين

منوعات

المزيد

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

ستارلينك النظام الأخطر في العالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية