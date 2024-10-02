مصرع أسرة كاملة في حريق منزل بالدقهلية

شهدت مدينة نبروه في محافظة الدقهلية مصرع شخص وزوجته وابنته إثر نشوب حريق بالدور الرابع بأحد المنازل بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية

مصرع أسرة في حريق شقتهم بنبروه

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة بنشوب حريق كبير بالدور الثالث والرابع بأحد المنازل بمدينة نبروه ووقوع متوفين.

اسماء الضحايا في الحريق

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف كذلك الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتبين وفاة الأب والزوجة والابنة، وهم عاطف شكرى على 45 عاما وناهد محمد محمد إبراهيم 32 عاما وابنتهما إنجى عاطف شكرى 17عاما وما زالت الجثث لم يتم نقلها.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائى، وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة.