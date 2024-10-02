تعليم البحيرة يؤكد ضرورة تفعيل مبادرة "بداية" بجميع الإدارات (صور)

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى يتم تنفيذها بشكل فعال بتعليم البحيرة.

فعاليات مبادرة بداية بالإدارات التعليمية بالبحيرة، فيتو

فعاليات مبادرة بداية بالإدارات التعليمية بالبحيرة، فيتو

وأشار الديب الى ان تفعيل المبادرة يتم من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة والورش المتنوعة التى تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب وتساهم فى بناء شخصيتهم المتكاملة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الابداعية وتاهيلهم ليكونوا افرادا فاعلين فى المجتمع.

وأكد أن المبادرة الرئاسية تحت شعار بداية جديدة لبناء الإنسان يتم تنفيذها بالادرات التعليمية والمدارس تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة والدكتور محمد الغراوى _ مدير عام الشؤن التنفيذية بالمديرية.

وذلك من خلال العديد من الفعاليات بداية من طابور الصباح والاذاعة المدرسية لتنمية روح الولاء والانتماء وغرس القيم وصقل شخصية الطالب وخلق جيل جديد مشبع بالهوية المصرية

وفى هذا الصدد نظمت وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية المركزية لقاءات توعوية بكافة دواوين الادارات التعليمية بعنوان المعلم بين الحقوق والواجبات لتوعية المعلمين بحقوقهم المالية والادارية والقانونية والنقابية وقد تمت الفاعليات بالتعاون مع التوجيه المالى والادارى والشؤن القانونية واعضاء اللجان النقابية.

فعاليات مبادرة بداية بالإدارات التعليمية بالبحيرة، فيتو

فعاليات مبادرة بداية بالإدارات التعليمية بالبحيرة، فيتو

وأكد وكيل الوزارة أهمية تفعيل المبادرة ودعم المعلمين وتقديم برامج تعليمية متميزة تساهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية مهاراته وقدراته الإبداعية، وتأهيله ليكون فردًا فعالًا في المجتمع.