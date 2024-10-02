وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام اليوم الدراسي بمدرسة إسماعيل الحبروك بدمنهور (صور)

قام يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة صباح اليوم بجولة تفقدية على مدرسة اسماعيل الحبروك الرسمية لغات بإدارة بندر دمنهور التعليمية، ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على متابعة سير العملية التعليمية عن قرب.



وكيل تعليم البحيرة خلال جولة تفقدية بمدارس دمنهور، فيتو

وكيل تعليم البحيرة خلال جولة تفقدية بمدارس دمنهور، فيتو



كما يأتي تفعيلا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية للمدارس والتأكد من نظافتها العامة وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى وتفعيل القرارات الوزارية الواردة فى هذا الشان وكذا الالتزام بالاشراف اليومى والجدول المدرسى وتفعيل الأنشطة الطلابية.



وقام بتفقد المدرسة وتابع انتظام الطلاب داخل الفصول وإطمأن على تفاعل الطلاب مع المعلمين ومطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية وكذا جاهزية المدرسة وتوافر كافة الخدمات والأدوات المساعدة والمعامل وقام بتفقد الفصول الدراسية واقسام المدرسة والقاعات.

كما قام بمتابعة إجراءات واليات توزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي وسد العجز فى هيئة التدريس.

وحرص وكيل الوزارة خلال الجولة على التواصل المباشر مع الطلاب والتفاعل معهم والاطمئنان على النظافة العامة ونظافة المدرسة ومحيطها وانتظام جميع المعلمين والإداريين والتزامهم بالمناهج الدراسية والتجهيزات المدرسية اللازمة لسير العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب والمعلمين.

وكيل تعليم البحيرة خلال جولة تفقدية بمدارس دمنهور، فيتو

وكيل تعليم البحيرة خلال جولة تفقدية بمدارس دمنهور، فيتو



وشدد على حسن استقبال الطلاب ومعاملتهم وتنظيم دخولهم وخروجهم مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين وتفعيل سجل الزيارات وتسجيل المتابعات به أولا بأول وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة المختلفة.

وأكد استمرار الجولات الميدانية خلال الفصل الدراسي الأول على كافة مدارس الادارات التعليمية بالمحافظة لمتابعة مسار الدراسة والمنظومة التعليمية الجديدة كمنظومة شاملة ومتكاملة فى جوانبها العلمية والتربوية والثقافية والرياضية والتى تهدف الى الوصول بالطالب إلى الفهم والابتكار وتنمية المهارات وصقلها.