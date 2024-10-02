محلل سياسي يكشف أسباب فشل المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمه

كشف الدكتور فوزي السمهوري، المحلل السياسي أسباب عجز المجتمع الدولي عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي الذي يجر المنطقة بأكملها إلى حرب إقليمية.

جرائم إسرائيل في حق غزة

وأكد السمهوري أن عجز المجتمع الدولي خلفه الفيتو الأمريكي المتكرر ضد أي مساع تحاول محاسبة إسرائيل على حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة، والتي لم يسجل مثيلا لها في وحشيتها ودمويتها.

وأوضح المحلل السياسي أن مبادئ وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة، هي ترسيخ الأمن والسلم الدوليين وتجنيب الشعوب تداعيات وويلات الحروب والكوارث الإنسانية الناجمة عنها، عبر إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإنصياع سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي للإرادة الدولية.

أهمية مواجهة المشروع الإسرائيلي للتهجير القسري

وأكد على أهمية الاستمرار في رفض المشروع الإسرائيلي للتهجير القسري، والمضي قدما في تنفيذ مشروع الرئيس أبو مازن، الذي أعلنه من على منبر الأمم المتحدة، بتشكيل إدارة مدنية تدير قطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي لوضع جدول زمني بتوقيتات محددة للبدء بإنهاء الإحتلال لجميع أراض الدولة الفلسطينية، أو فرض العقوبات والعزل الكامل للكيان الإستعماري الإسرائيلي دوليا.