الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ شمال سيناء يلتقي المشايخ والعواقل والمواطنين

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء خلال اللقاء

 ألتقي اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مشايخ وعواقل القبائل والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، للتهنئة بمناسبة الذكري ال 51 لنصر أكتوبر المجيدة.
 وأكد المحافظ أن إنتصار السادس من اكتوبر من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ الحديث.

وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة هذا اليوم العظيم، مشيدًا بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في عودة الاستقرار والامان الي ربوع المحافظة، بالتعاون مع أبناء سيناء.

وأرسل المحافظ برقية تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة نيابة عن أبناء محافظة شمال سيناء.

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