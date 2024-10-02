محافظ شمال سيناء يلتقي المشايخ والعواقل والمواطنين
ألتقي اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مشايخ وعواقل القبائل والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية، في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، للتهنئة بمناسبة الذكري ال 51 لنصر أكتوبر المجيدة.
وأكد المحافظ أن إنتصار السادس من اكتوبر من أعظم الانتصارات العسكرية في التاريخ الحديث.
وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة هذا اليوم العظيم، مشيدًا بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في عودة الاستقرار والامان الي ربوع المحافظة، بالتعاون مع أبناء سيناء.
وأرسل المحافظ برقية تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبه ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة نيابة عن أبناء محافظة شمال سيناء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.