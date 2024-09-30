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محافظ جنوب سيناء يتابع آخر مستجدات تنفيذ مشروع الهوية البصرية لسانت كاترين ونويبع

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا مع فريق الهوية البصرية بالجامعة الالمانية بالقاهرة، القائمين بتنفيذ الهوية البصرية للمحافظة، ونماذج الشباب الواعد القائمين بتنفيذ بعض المشروعات غير التقليدية بمدينة نويبع، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالمعاونة والوقوف خلف الشباب الواعد ودعمهم.

وتم خلال اللقاء الوقوف علي آخر مستجدات تنفيذ  مشروع الهوية البصرية لمحافظة جنوب سيناء عامة ومدينة سانت كاترين ثم نويبع وذلك ضمن استراتيجية التنمية الشاملة لجنوب سيناء. 

وكان فريق العمل قد أنهي جولاته الميدانية بمدينة سانت كاترين، ومدينة نويبع لتحديد الأطر العامة لتنفيذ الهوية البصرية، والتقى الفريق بنماذج الشباب المنفذين للمشروعات الواعدة بمدينة نويبع. 

ووجه محافظ جنوب سيناء بسرعة الانتهاء من الهوية البصرية لمدينة سانت كاترين والاطلاع علي التصميمات النهائية خلال مدة عشرة ايام، علي ان تتماشى مع الطابع التراثي والديني للمدينة وتساهم في التسويق السياحي والترويح عالميا للمنتجات البدوية، ومشروعات الشباب بمدينة نويبع. 

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ولفت المحافظ خلال الاجتماع الى ضرورة ان تراعي التصميمات الاشارة الي اهمية  
مشروع التجلي الأعظم والاوحد بسانت كاترين، ووضع المحافظة على منصة الاستدامة بالعالم، والتركيز علي دعم وتمكين الشباب ومشروعاتهم الناشئة وريادة الاعمال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من الشباب للمتابعة والاشتراك في تحقيق وتنفيذ الأهداف المرجوة من مشروع الهوية البصرية.

الجامعة الألمانية بالقاهرة الجامعة الالمانية إنتظام العملية التعليمية سانت كاترين شمال سيناء محافظة جنوب سيناء

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