محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش

في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكري الواحدة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء بوضع اكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء في مدينة العريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بالعريش

وأكد المحافظ علي اننا انتصرنا في حرب أكتوبر عسكريًا وسياسيًا واستطعنا استرداد كامل أراضينا،مشيرا إلي أن حرب الإرهاب هي محك حقيقي لاختبار إرادة الشعب المصري، فمصر هي الدولة الوحيدة التى تغلبت علي الإرهاب وتعافت منه في فتره قصيرة.



وهنأ المحافظ أبناء مصر جميعا، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة هذا اليوم العظيم، مشيدًا بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية علي ما يبذلونه من جهود لاعادة الاستقرار والامان الي ربوع المحافظة



طالب المحافظ جميع ابناء شمال سيناء بالتكاتف والتعاون للحفاظ علي تلك البقعة الغالية من أرض مصر والعبور نحو التنمية والعبور الي المستقبل في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.