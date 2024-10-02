وزير الداخلية يهنئ السيسي وقادة القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة" بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.



وقال وزير الداخلية: لقد استقر تاريخ السادس من أكتوبر فى ضمير الأمة ووجدانها.. وصار رمزًا متجددًا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة.. التى خاضت وما زالت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم والنماء.. وسيظل هذا العبور العظيم مبعثًا للفخر والاعتزاز.. ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء.. فكل عام ومصر كنانة الله فى أرضه بخير ونماء.. وتتجدد مع كل ذكريات أيام المجد الخالدات طاقات العمل والفداء.. لتجتاز مصر بقيادتكم الحكيمة.. كل التحديات والصعوبات.. وتنطلق للمزيد من التنمية والازدهار.



كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى".

وقال وزير الداخلية: لقد كان عطاء قواتنا المسلحة الباسلة.. وسيظل متصلًا بمسيرة العمل الوطنى وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورها الوطنى فى كل معارك التحرير ومواقف النضال وميادين البذل والعطاء.. وتذخر ملحمة العبور العظيم فى السادس من أكتوبر ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره واحترامه.

حفظ الله قواتنا المسلحة عرينًا للأبطال.. ومهدًا للتضحيات.. ونبراسًا للوطنية والعطاء.. إنه تعالـى نعـم المولـى ونعـم النصــير.





كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد.. أن نتقدم لســـيادتكـم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأطيب التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بـدوام التوفيـق والســداد..حفظ الله قواتنا المسلحة.. ورحم أبطالها وشهدائها.. وكلل مسيرتكم الوطنية المعطاءة بالتوفيق والسداد.

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