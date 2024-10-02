زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء؛ بمناسبة الإحتفال (بذكرى نصر أكتوبر المجيد) وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات،تقرر منحهم (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 7 / 10 / 2024 حتى يوم الخميس الموافق 31 / 10 / 2024.