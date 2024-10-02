ضبط تشكيل عصابي أجنبي غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 7 عناصر إجرامية " يحملون جنسيات أجنبية" لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة القاهرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية" ) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
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