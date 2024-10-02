التحقيقات تكشف سبب حريق شقة في مدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أسباب حريق شقة سكنية في منطقة مدينة نصر، حيث تبين أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران كما كشفت المعاينة عن تفحم جميع محتويات الشقة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل شقة بالطابق الرابع بشارع الورشة بمدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة من الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.



كما تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.