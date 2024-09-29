محافظ شمال سيناء يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس بئر العبد

تفقد اللواء دكتور خالد مجاور محمد، محافظ شمال سيناء، انتظام العام الدراسي الجديد، في مدرستي عاطف السادات الابتدائية، والنصر الإعدادية المشتركة بإدارة بئر العبد التعليمية.

محافظ شمال سيناء يتفقد عددا من مدارس مدينة بئر العبد



وأكد المحافظ أن جولته التفقدية شملت تفقد الفصول الدراسية لمختلف المراحل التعليمية ومن بينها رياض الاطفال والمكتبة والفناء وقاعات الأنشطة وحجرات المعلمين.

وأعلن المحافظ عن انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة للأسبوع الثاني على التوالي، مشيرا إلي تجهيز المدارس بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية من "أثاث - كتب مدرسية - هيئة التدريس اللازمة"، بجانب إجراء الصيانة البسيطة بالمدارس.