مدبولى يتابع المنصة الجغرافية لجنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء الفائزة بجائزة التميز العالمية "Esri SAG Award 2024" في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة، والدكتور محمد إسماعيل خالد، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور ماهر استينو، استشاري مشروع تطوير مدينة سانت كاترين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



المنصة الجغرافية لمحافظة جنوب سيناء

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إنشاء هذه المنصة يأتي في إطار حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، وتطوير الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.



كما أشار محافظ جنوب سيناء، إلى الأهمية البالغة للمنصة الجغرافية للمحافظة، مؤكدًا أنها أسهمت في وضع أساس قوي للتحول الرقمي بمحافظة جنوب سيناء، الأمر الذي انعكس على إدخال تقنيات أنظمة المعلومات الجغرافية، وتحويل بيانات المحافظة للصورة الجغرافية ونشر الخرائط التفاعلية، مؤكدا أن هذا التطوير أتاح للمنصة الجغرافية الإسهام في تحقيق العديد من العوائد الإيجابية للمحافظة.



وفي ذات الإطار، أشار الدكتور خالد مبارك، إلى حرص المحافظة على تطوير أنظمتها وفقًا لأحدث التقنيات التكنولوجية، إلى جانب الاهتمام بإعداد الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال، مؤكدًا الاستمرار في متابعة تطوير تطبيقات المنصة الجغرافية، والسعي لتنفيذ مشروعات أخرى تخدم أهداف التحول الرقمي.

الربط بين مختلف إدارات محافظة جنوب سيناء



واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تقديمي من الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، فيما يتعلق بالمنصة الجغرافية للمحافظة، حيث أشارت إلى أن المنصة تهدف إلى الربط بين مختلف إدارات المحافظة، موضحة أن المنصة تقوم بعدد من الوظائف الهامة، مثل: الإدخال اللحظي للبيانات، ومتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالتصالح والتقنين والتراخيص، وعرض الخرائط والتعديل عليها، ومتابعة أعمال الرفع المساحي، وخدمة المواطنين، وعرض مؤشرات عن الشكاوى وموقفها، بالإضافة الى عرض مؤشرات عن موقف المشروعات وتصنيفها.



وفي سياق متصل، نوهت الدكتورة إيناس سمير، إلى أن وظائف المنصة تشمل أيضا متابعة المبادرات الخضراء، حيث تُعد المنصة الجغرافية أداة أساسية لدعم مبادرة "شرم الشيخ خضراء"، التي تم إطلاقها كأحد توصيات مؤتمر المناخ COP27، وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية صديقة للبيئة، حيث توفر المنصة بيانات ومعلومات دقيقة حول البيئة في شرم الشيخ، مما يُسهل عملية التخطيط والتنفيذ للمبادرات الخضراء، ورصد تقدم تنفيذ تلك المبادرات وتقييم فعاليتها.

جذب الاستثمارات لمحافظة جنوب سيناء



وفي ذات الإطار، أوضحت نائب محافظ جنوب سيناء أن المنصة تسهم في جذب الاستثمارات للمحافظة، من خلال توفير معلومات قيمة للمستثمرين حول فرص الاستثمار المتاحة، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية عبر توفير قنوات للتواصل مع المواطنين وتشجيع مشاركتهم في عملية صنع القرار.



ولفتت إلى أنه تم تدريب الكوادر البشرية بالمحافظة على تطبيقات المنصة الجغرافية، حيث أظهر المشاركون في التدريب فهمًا ممتازًا لمبادئ نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها، كما اكتسبوا مهارات عملية في استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية، وتم تدريبهم على أساليب جمع البيانات الجغرافية وعرضها وتخزينها وتحليلها، مما يُعزز قدرات المحافظة في هذا المجال.



وأشارت بشكل خاص إلى تدريب كوادر "الوحدة الجيومكانية" بالمحافظة، الذين تم تدريبهم على لوحة مؤشرات مدينة شرم الشيخ، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن مؤتمر المناخ COP27 لرصد المنشآت الصديقة للبيئة.



وفيما يتعلق بحصول المنصة الجغرافية للمحافظة على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية "Esri SAG Award" المقدمة من شركة إيزرى العالمية، أوضحت الدكتورة / إيناس سمير، أن الجائزة تهدف إلى إبراز جهود المؤسسات والشركات التي تستخدم نظم المعلومات الجغرافية لفهم البيانات المعقدة، ومواجهة التحديات المكانية في جميع أنحاء العالم.



وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن محافظة جنوب سيناء حققت إنجازًا كبيرًا بالحصول على هذه الجائزة العالمية، على هامش مؤتمر شركة إيزرى الدولي "Esri UC" الخاص بمستخدمي تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، والذي يعد أكبر حدث دولي في العالم مخصص لنظم المعلومات الجغرافية، ويقام سنويًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، لافتة إلى أن تلك الجائزة تُعد هي الأولى من نوعها في مصر، وأن الجائزة تأتي تتويجا لجهود محافظة جنوب سيناء في مجال تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية.



وأوضحت الدكتورة إيناس سمير، أن المحافظة بصدد تنفيذ ما وجه به محافظ جنوب سيناء بشأن إعداد خطة للتقدم للجائزة عن عام ٢٠٢٥، وذلك عن مشروع "إدارة مدينة سانت كاترين"، بالاستعانة بتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.



وفي الختام، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بدقة وكفاءة تنفيذ المنصة الجغرافية، وشدد على أهمية تطبيق المنظومة بالأسلوب الأمثل، بما يُمكن الدولة من تعميم التجربة وتنفيذها في باقي مدن ومحافظات الجمهورية، للاستفادة من المزايا الواعدة للمنظومة، مع البدء بالمدن السياحية، والتركيز مبدئيًا على مدينتي الأقصر وأسوان.