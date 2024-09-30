وزير الرياضة يبحث الفرص الاستثمارية وتطوير الأداء المالي والإداري لإستاد القاهرة

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة هيئة إستاد القاهرة الدولي، بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية ووضع خطة تصورية لمرحلة العمل المقبلة.

جاء ذلك في ظل أعمال التطوير الشامل التي يشهدها الإستاد، والتي تشمل الملاعب والصالات الرياضية، ومجمع حمامات السباحة، وإستاد الدراجات، بالإضافة إلى المرافق الإدارية والرياضية الأخرى.

خلال الاجتماع، تم استعراض النتائج المتحققة من عمليات التطوير المستمرة، إضافة إلى مناقشة التحديات الحالية وسبل تحسين الأداء لتحقيق أفضل العوائد الممكنة. وقد انتهى الاجتماع إلى مجموعة من القرارات الهامة، تضمنت:

1- وضع خطة إستراتيجية شاملة لهيئة استاد القاهرة الدولي، تأخذ في الاعتبار دوره المجتمعي والرياضي والاقتصادي.

2- متابعة تشغيل الملعب الرئيسي من خلال التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية لضمان الاستفادة المثلى من إمكاناته.

3- رفع كفاءة مضمار الدراجات بما يتوافق مع المعايير الدولية، ليكون جاهزًا لاستضافة البطولات والمنافسات العالمية.

4- تكليف أعضاء مجلس الإدارة بوضع خطة مجتمعية تهدف إلى تحسين استغلال أصول الهيئة من الناحية الإدارية والاقتصادية، بما يعزز دور الإستاد كمركز رياضي واقتصادي رائد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع على أهمية هذه الخطط في تحقيق التنمية المستدامة لاستاد القاهرة، ليظل واحدًا من أبرز المرافق الرياضية في المنطقة، مشددًا على حرص مجلس الإدارة بتقديم أفضل تجربة رياضية للمواطنين والرياضيين، وضمان استدامة الاستاد كمرفق رياضي واقتصادي حيوي يخدم مصر والمنطقة.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط، علي السيسي، مساعد وزير المالية، الدكتور أسامه صالح، وزير الاستثمار الأسبق، الدكتور عبد العزيز هاشم، أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، ووليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة إستاد القاهرة.