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رئيس جامعة سوهاج يشارك الأيتام بالألعاب الرياضية ضمن مبادرة بداية (صور)

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يشارك الأيتام بالألعاب الرياضية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج خلال زيارته لمؤسسة البنين بحي الكوثر، لزيارة الأطفال الأيتام ضمن مبادرة "بداية" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تكاتف كافة مؤسسات المجتمع من أجل تنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تهتم ببناء الإنسان المصري، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيق جودة الحياة التي يسعى لها الجميع، لبناء مجتمع قوي ومتماسك ومترابط من أجل مستقبل مشرق.

رئيس جامعة سوهاج يشارك الأيتام بالألعاب الرياضية في إطار تنفيذ مبادرة بداية

وأعرب النعماني عن سعادته لتواجده بين أبنائه، مؤكدًا أن الجامعة ستقوم بدعمهم بصورة مستمرة ماديًا ومعنويًا، إلى جانب تقديم الدعم والرعاية الطبية والنفسية لأبناء الدار من خلال الأساتذة  المتخصصين بكلية الطب، موضحًا انه سيتم ارسال فريق طبي من الجامعة يوم الخميس القادم لاجراء كافة الفحوصات الطبية للأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم، وذلك حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

 

وأكد النعماني أن رعاية اليتيم وإعطاؤه حقوقه كاملة يضمن بالضرورة نشأة طفلٍ مُحِبّ لمجتمعه، وذلك تحت رعاية  كافة الجهات المعنية المتخصصة بتقديم الرعاية للأيتام التى تقدم لها المحافظة كل الدعم من أجل دمج هؤلاء الأطفال فى المجتمع، لافتًا أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة فى إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة نظمت يوم متكامل لعدد ٤٤ طفلًا من المقيمين بالمؤسسة بهدف إدخال البهجة وإسعاد نفوس الأطفال تتراوح أعمارهم من سن 3 إلى ٦ سنوات، الي جانب شابين بالمرحلة الجامعية بالفرقة الاولي بكلية التجارة والفرقة الرابعة بكلية العلوم، مضيفًا أن الأطفال استقبلوا وفد الجامعة بفرحة شديدة، وقاموا بتلقي الهدايا التي شملت شنطا مدرسية وأدوات مكتبية، وملابس وأحذية ومواد غذائية والمفروشات.  

 جامعة سوهاج تشارك ٤٤ طفلًا بإدخال البهجة  والسرور 

وقال الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر إن رئيس الجامعة حرص على الجلوس مع الأطفال، واستمع إلى مواهبهم فى الغناء والإنشاد وحفظ القرآن الكريم، كما حرص أيضًا على مشاركة الأطفال في عدد من الأنشطة الرياضية مثل كره القدم وتنس الطاوله، الي جانب الألعاب الرياضية بصالة الجيم.

 

الجدير بالذكر أن وفد الجامعة المرافق ضم كلًا من الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتورة غني عبد الناصر عميد كلية التمريض والدكتور صدقي أبو ليلة عميد كلية الدراسات العليا والبحوث واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي والدكتور علاء غالب رئيس اسرة طلاب من اجل مصر والدكتور محمد يوسف والدكتور عبد العليم سعد بكلية الزراعة والدكتور ممدوح السيد وكيل كلية التربية الرياضية والدكتور محمد عبد الحميد بكلية الآداب وأسرة طلاب من أجل مصر.

 

 

 

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