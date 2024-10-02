الأرصاد تستضيف برنامجا تدريبيا متقدما في مجال تحسين جودة الهواء بأفريقيا

استضافت وزارة الطيران المدني ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ برنامجا تدريبيا متقدما وورشة عمل فعالة في مجال تنبؤات جودة الهواء بأفريقيا، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو دعم التعاون وتعزيز جهود التكامل والاندماج القاري بين جميع الدول الإفريقية بما يعزز من بناء القدرات المحلية داخل القارة السمراء.

برنامج مجال تنبؤات جودة الهواء بأفريقيا

وخلال البرنامج تم إستعراض أحدث الابتكارات والأبحاث العلمية في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الدولية الرائدة في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وجامعات عالمية مرموقة.

ومن المقرر أن تستمر فترة البرنامج التدريبي حتى يوم 4 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من المتدربين يمثلون 19 دولة إفريقية، من بينها كل من دولة: ليبيا، الجزائر، جامبيا، غانا، جنوب أفريقيا، الكاميرون، الكونغو، بتسوانا، تشاد، جزر القمر، إثيوبيا، غينيا، كينيا، ملاوي، نيجيريا، رواندا، السنغال، وأوغندا، كما يضم البرنامج أيضًا مُدربين من 7 دول، شملت كل من: الولايات المتحدة، إسبانيا، كوت ديفوار، إيطاليا، بريطانيا، وغيرها.

دعم التعاون الإقليمي من خلال برامج التدريب وتبادل الخبرات الفنية

وتأتى استضافة الهيئة لهذا الحدث في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بأهمية مواصلة التنسيق الدائم والتعاون التام مع جميع دول القارة السمراء لتعزيز القدرات ودعم التعاون الإقليمي من خلال برامج التدريب وتبادل الخبرات الفنية العاملة في مختلف أنشطة الطيران المدني؛ لاسيما في مجال الأرصاد الجوية وقضايا التغيرات المناخية، مما يساهم في دعم الكفاءات الفنية العاملة في هذا المجال لرفع مستوى التوقعات الجوية وتحسين جودة الهواء، مما يسهم في التنمية المستدامة وتعزيز الصحة العامة داخل القارة الأفريقية.

ومن جانبه، أشار الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن البرنامج التدريبي، الذي يُعقد بالتعاون مع جامعات هيرتفوردشاير، بريتوريا، نورث إيسترن، وخدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي والمنظمة الأوروبية لاستخدام الأقمار الصناعية في عمليات الرصد الجوي بهدف تعزيز القدرات المحلية في إفريقيا في مجال التوقع والتنبؤ بجودة الهواء، كما تناول البرنامج التدريبي استعراض المبادئ الرئيسية لنماذج الأرصاد الجوية وتطبيقاتها في البيئات الإفريقية، بهدف بناء القدرات وتعزيز استخدام نتائج البيانات المتعلقة بجودة الهواء.