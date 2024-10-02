الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تستضيف برنامجا تدريبيا متقدما في مجال تحسين جودة الهواء بأفريقيا

برنامج مجال تنبؤات
برنامج مجال تنبؤات جودة الهواء بأفريقيا

استضافت وزارة الطيران المدني ممثلة في الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ برنامجا تدريبيا متقدما وورشة عمل فعالة في مجال تنبؤات جودة الهواء بأفريقيا، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو دعم التعاون وتعزيز جهود التكامل والاندماج القاري بين جميع الدول الإفريقية بما يعزز من بناء القدرات المحلية داخل القارة السمراء.

برنامج مجال تنبؤات جودة الهواء بأفريقيا

وخلال البرنامج تم إستعراض أحدث الابتكارات والأبحاث العلمية في هذا الشأن، وذلك بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الدولية الرائدة في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وجامعات عالمية مرموقة.

ومن المقرر أن تستمر فترة البرنامج التدريبي حتى يوم 4 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من المتدربين يمثلون 19 دولة إفريقية، من بينها كل من دولة: ليبيا، الجزائر، جامبيا، غانا، جنوب أفريقيا، الكاميرون، الكونغو، بتسوانا، تشاد، جزر القمر، إثيوبيا، غينيا، كينيا، ملاوي، نيجيريا، رواندا، السنغال، وأوغندا، كما يضم البرنامج أيضًا مُدربين من 7 دول، شملت كل من: الولايات المتحدة، إسبانيا، كوت ديفوار، إيطاليا، بريطانيا، وغيرها.

دعم التعاون الإقليمي من خلال برامج التدريب وتبادل الخبرات الفنية

وتأتى استضافة الهيئة لهذا الحدث في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بأهمية مواصلة التنسيق الدائم والتعاون التام مع جميع دول القارة السمراء لتعزيز القدرات ودعم التعاون الإقليمي من خلال برامج التدريب وتبادل الخبرات الفنية العاملة في مختلف أنشطة الطيران المدني؛ لاسيما في مجال الأرصاد الجوية وقضايا التغيرات المناخية، مما يساهم في دعم الكفاءات الفنية العاملة في هذا المجال لرفع مستوى التوقعات الجوية وتحسين جودة الهواء، مما يسهم في التنمية المستدامة وتعزيز الصحة العامة داخل القارة الأفريقية.

ومن جانبه، أشار الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن البرنامج التدريبي، الذي يُعقد بالتعاون مع جامعات هيرتفوردشاير، بريتوريا، نورث إيسترن، وخدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي والمنظمة الأوروبية لاستخدام الأقمار الصناعية في عمليات الرصد الجوي بهدف تعزيز القدرات المحلية في إفريقيا في مجال التوقع والتنبؤ بجودة الهواء، كما تناول البرنامج التدريبي استعراض المبادئ الرئيسية لنماذج الأرصاد الجوية وتطبيقاتها في البيئات الإفريقية، بهدف بناء القدرات وتعزيز استخدام نتائج البيانات المتعلقة بجودة الهواء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزارة الطيران المدني وزارة الطيران الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجال الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اثيوبيا الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني

مواد متعلقة

جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطاري مرسى علم والغردقة

بعد أحداث الأمس، وزير الطيران يشيد باحترافية ضباط مراقبة الرحلات الجوية

عودة رحلة مصر للطيران إلى عمان لمطار القاهرة بعد إغلاق المجال الجوي الأردني

الطيران المدني تكشف حقيقة تأثر المجال الجوي المصري بالضربات الإيرانية على إسرائيل

قرار عاجل من شركة مصر للطيران بخصوص رحلاتها المتجهة إلى لبنان

مطار برج العرب الدولي يفوز بجائزة الفئة الثالثة للسلامة على مستوى قارة أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، تفاصيل مغادرة بعثة الأهلي لمطار القاهرة لمواجهة جورماهيا الكيني (صور)

إبراهيم فتحي رئيسًا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

الأكثر قراءة

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

تفاصيل تحقيقات النيابة مع عاطل متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.. أنشأ شركة توظيف أموال وهمية.. و15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي

"الآيفون" قنبلة قابلة للانفجار.. أخطر برامج التجسس على الهواتف والأجهزة الإلكترونية (فيديوجراف)

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

دفاع الراقصة ليلى: لم تتربح من الفيديوهات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي

منوعات

المزيد

سائق يقتحم بسيارته ملعب مباراة لكرة القدم في بلغاريا

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يرتفع 4 جنيهات في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"الآيفون" قنبلة قابلة للانفجار.. أخطر برامج التجسس على الهواتف والأجهزة الإلكترونية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل العلاقة بين الروح والجسد تنتهي بعد الموت؟ دار الإفتاء توضح

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

المزيد
الجريدة الرسمية