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جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطاري مرسى علم والغردقة

اللجنة العليا للتفتيش
اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بوزارة الطيران المدني
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قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي المشكلة برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وممثلي كافة الجهات المعنية بجولة تفقدية في مطاري مرسى علم والغردقة الدوليين، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمتابعة الوضع الأمني والصحي والبيئي في المطارات المصرية.

جولة تفقدية في مطاري مرسى علم والغردقة الدوليين

وشملت الجولة؛ تفقد مطار مرسى علم الدولي وقد كان فى استقبالهم الكابتن هشام القشاط مدير المطار، حيث تم متابعة حركة التشغيل بالمطار والاطمئنان على جاهزية المطار الذي تصل طاقته الإستيعابية الحالية إلى 1300 راكب / ساعة، كما قامت اللجنة بتقييم الإجراءات الأمنية والصحية المطبقة، ومتابعة سير حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول وكذلك الاطمئنان على الحركة الجوية وعمليات التأمين بالمطار، هذا بالإضافة إلى الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للركاب داخل صالات السفر والوصول وبجميع المناطق الخدمية بالمطار.

جولة بمطار الغردقة الدولي

كما تبعتها اللجنة بجولة أخرى في مطار الغردقة الدولي حيث كان في استقبالهم الطيار مراد محمد مدير المطار، وقد شملت الزيارة صالات السفر والوصول، ومتابعة إجراءات السفر والوصول وتم الاطلاع على حركة التشغيل بالمطار تصل السعة الاستيعابية الحالية  لمطار الغردقة الدولي إلى 12 مليون راكب / سنويًا، كما تفقدت اللجنة منطقة الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب، للتأكد من سلاسة الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

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اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئى الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وزير الطيران المدني مرسي علم الغردقة الدكتور سامح الحفني مطار مرسى علم الدولي مطار الغردقة الدولي

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