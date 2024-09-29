الأحد 29 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

الصحة تخصص خطا ساخنا للاستفسار عن أماكن توفر تطعيم السعار

تطعيم السعار
تطعيم السعار

أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص الخط الساخن ١٠٥ للاستعلام عن أماكن توفر تطعيم مرض السعار وذلك في حالات الطوارئ.

 خط ساخن للاستفسار عن أماكن توفر تطعيم السعار 

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الحرص على تطعيم الحيوانات الأليفة للحماية من الإصابة بالسعار.

فيما وجهت وزارة الصحة نصائح يجب اتباعها في حالة الجرح أو الخدش من حيوان مصاب بالسعار.

 

نصائح للتعامل مع جروح الحيوانات 


وقالت وزارة الصحة إن أهم النصائح تشمل:

١-غسل الجروح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة.
٢- التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية.
٣- تلقي التطعيم فورًا بجرعات كاملة.
العلاج الوقائي ضروري، لأنه يمنع دخول الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي، الذي يؤدي إلى الموت.

 

ومرض السعار هو مرض فيروسي يؤثر في الجهاز العصبي والدماغ ويمكن أن يسبب الوفاة  بمجرد ظهور الأعراض، ولكن يمكن الوقاية منه من خلال تطعيم السعار، والخطر الأكبر للإصابة بداء الكلب يأتي من التعرض للعض أو اللعق أو الخدش من قبل حيوان مصاب مثل الكلب.

ويعد داء الكلب مميتًا بنسبة 100٪ تقريبًا بدون التطعيم، ويكون العلاج بعد التعرض فعالًا بنسبة 100٪ تقريبًا إذا بدأ قبل ظهور الأعراض.

وقالت وزارة الصحة إن العدوى بفيروس داء الكلب أو السعار تنتقل إلى الإنسان، عن طريق الكلاب في نسبة تصل إلى 99% من الحالات.

ومرض السعار يمكن الوقاية منه بالتطعيم، حيث يحد تطعيم السعار من عدد حالات الوفاة الناجمة عن داء السعار، ومن الحاجة إلى العلاج الوقائي بعد التعرض للداء، في إطار رعاية المرضى الذين يتعرضون لعضات الكلاب، وفق منظمة الصحة العالمية.

 

طرق الوقاية من مرض السعار بعد التعامل مع الكلاب

نصحت وزارة الصحة بأنه في حالة لمس أو إطعام الحيوانات، لعق الحيوانات للجلد السليم بدون التعرض يتم غسل أسطح الجلد المكشوفة، كما نصحت أنه في حالة قضم الجلد المكشوف، والخدوش البسيطة أو السحجات دون نزيف، يجب غسل الجروح والتطعيم الفوري.

وأكدت أنه في حالة اللدغات أو خدوش مفردة أو متعددة عبر الجلد، تلوث الغشاء المخاطي أو الجلد المكسور باللعاب من لعق الحيوانات يجب غسل الجروح  وإعطاء المصل المناعي للسعار.

 

مرض السعار

وأكدت أن مرض داء الكلب أو السعار هو عدوى فيروسية خطيرة تصيب الجهاز العصبي المركزي، قد تؤدي إلى الوفاة حيث تنتشر العدوى عن طريق لعاب الحيوانات، وفي أغلب الأوقات تحدث العدوى نتيجة عضة، أو خدش من الحيوانات المصابة بالسعار.​

 

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