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رياضة

بعد انتصار دورتموند بسباعية، أكبر نتائج الفرق الألمانية بدوري أبطال أوروبا

دورتموند، فيتو
دورتموند، فيتو

حقق فريق بوروسيا دورتموند الألماني انتصارًا كاسحًا على ضيفه سيلتك الإسكتلندي بنتيجة (7-1)، مساء أمس الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وواصلت الأندية الألمانية انتصاراتها العريضة في دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما اكتسح بايرن ميونخ ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة (9-2) في الجولة الأولى.

أكبر انتصارات الفرق الألمانية في دوري أبطال أوروبا 

ويهيمن بايرن ميونخ على قائمة أكبر الانتصارات الألمانية في دوري الأبطال تاريخيًا، مع وجود حضور لدورتموند بنتائج كبيرة أيضًا.

وقبل انتصار الأمس سبق أن تغلب دورتموند على ليجيا وارسو بسداسية نظيفة في شهر سبتمبر 2016.

وفي نوفمبر 2019 اكتسح بايرن نظيره النجم الأحمر الصربي 6-0 أيضًا، في الموسم الذي توج فيه البافاري باللقب.

وحضر بوروسيا مونشنجلادباخ في القائمة بفوزه بنفس النتيجة على شاختار دونيتسك الأوكراني في نوفمبر 2020.

وظهرت سباعيات بايرن على حساب سبورتنج لشبونة البرتغالي (7-1) في مارس 2009.

ثم هزم بايرن فريق روما الإيطالي (7-1) في أكتوبر 2014. وبنفس النتيجة ضرب بايرن نظيره سالزبورج في مارس 2022.

وكان لدورتموند نصيبا من السباعيات بالفوز الذي حققه أمس على حساب سيلتك.

ورفع بايرن سقف النتائج الخيالية بفوز الشهير 8-2 على برشلونة في أغسطس 2020.

وعانى شاختار من هزيمة كاسحة أخرى أمام الفرق الألمانية بالخسارة (7-0) أمام بايرن في مارس 2015، كما فاز بايرن بنفس النتيجة على بازل السويسري في مارس 2012.

ويبقى الفوز الذي حققه بايرن في الجولة الأولى هذا الموسم أمام زغرب، هو الانتصار الأكبر للأندية الألمانية في دوري الأبطال حتى الآن.

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