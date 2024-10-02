الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

16 مليون جنيه إجمالى إيرادات فيلم عاشق خلال 3 أسابيع

فيلم عاشق
فيلم عاشق

حصد فيلم عاشق   للفنان أحمد حاتم، أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت 340 ألف جنيه فى السينمات، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 3 أسابيع عرض 16 مليونا و316 ألفا و478 جنيها.

 

 تدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين شاب وفتاة  "أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد"، ويعمل الشاب طبيبا يعالج حالات الإدمان، بينما الفتاة تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

 

 العمل  من بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

 

ويأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

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