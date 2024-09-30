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ثقافة وفنون

355 ألف جنيه، إيرادات فيلم عاشق بالسينما أمس

فيلم عاشق، فيتو
فيلم عاشق، فيتو

يواصل فيلم عاشق الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد تحقيق الأرقام الجيدة في شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه 

إيرادات فيلم عاشق 

وحقق فيلم عاشق لأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد إيرادات 355 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الأحد.

الفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق مع الرومانسية، وهو من بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، وظهور خاص للفنانة هنا الزاهد، العمل تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

ويأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.

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