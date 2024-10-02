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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يناقش فتح فرعا لجامعة أبردين البريطانية في مصر

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جون سكاتن عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبردين البريطانية والوفد المرافق له، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة. 

وزير التعليم العالى يستقبل وفد جامعة أبردين البريطانية 

 

جاء ذلك بحضور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ومحمد الشرقاوى مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية.

ناقش الاجتماع متابعة التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة أبردين لفتح فرع لها فى مصر، ومناقشة آخر التطورات لاستكمال اتفاق التعاون.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى اهتمام الوزارة بملف الشراكات الدولية، وخاصة مع المؤسسات ذات السمعة والمكانة المتميزة، مثمنًا التقدم الذي أحرزته علاقات التعاون مع بريطانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرًا بفتح أفرع للعديد من الجامعات البريطانية العريقة، والذي يعكس حجم العلاقات القوية بين البلدين.

وأكد تركيز سياسة الوزارة على التوسع فى مجال التعليم العالى على التخصصات الدراسية الحديثة ومواكبتها لتطورات العلوم والتكنولوجيا في العالم، ومراعاة معايير الجودة العالمية، والتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وخدمة متطلبات التنمية.

وبحث وزير التعليم العالي مع وفد الجامعة التعاون في مجالات (الهندسة، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي)، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة وجهات التصنيف والتأهيل البريطانية، ومنها فتح مكتب للكلية الملكية للجراحين بأدنبرة في مصر، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، ستمثل نقلة نوعية في دعم التعليم العالى، وخاصة القطاعين الطبي والهندسي، ورفع مستوى الخريجين بهما لمستوى نظرائهم بالدول المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في هذه القطاعات الهامة، منوهًا بالاستفادة من خبرات الجامعات المصرية ذات المستشفيات الجامعية العريقة، والتعاون معها في تقديم برامج دراسية في التخصصات الطبية.

وأثنى عاشور في هذا السياق على مستوى كلية الطب بجامعة أبردين التي تعد من الكليات العريقة، لافتًا إلى تطلعه لأن يثمر التعاون مع جامعة أبردين عن تجربة تعليمية متميزة تمثل إثراء لمنظومة التعليم العالي المصرية، وإضافة للتوسعات التي شهدتها في مجال التعاون الدولى من خلال فتح أفرع للعديد من الجامعات الدولية والتي تمثل الآن رافدًا هامًا داخل المنظومة.

ونوّه الوزير بضرورة أن يشمل التعاون فتح آفاق للشراكة في مجال البحث العلمي بالجامعات الجديدة للتعاون في المشروعات البحثية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، إلى جانب التعاون الأكاديمي، وكذا التكامل والتعاون مع باقي الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية. سواء على الجانب التعليمي أو البحثي.

واطّلع الوزير على نتائج الزيارات التي أجراها وفد الجامعة لعدد من الجامعات المصرية، ومنها جامعة بنها لبحث سبل التعاون المشترك.

ومن جانبه أبدى وفد جامعة أبردين إعجابه بمستوى البنية التحتية والإمكانيات التي تتمتع بها الجامعات التي قام بزيارتها، معربًا عن تطلعه لتقديم نموذج لتعليم عال متميز في مصر، كما أشاد الوفد بحجم الإنجاز الذي حققته مصر في التوسع فى مجال التعليم العالى، ورحب بالمساهمة من خلال تجربته التعليمية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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