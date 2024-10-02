لقاء مصري سويدي بوزارة التعليم العالي لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير هوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

لقاء مصري سويدي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبحث التعاون المشترك

وتناول اللقاء مناقشة العديد من المشاريع ذات الاهتمام المشترك، وخصوصًا في مجال الأورام وتنمية مهارات شباب الأطباء بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك بين الجانبين.

وشهد اللقاء عقد عدة اجتماعات مع بعض الشركات السويدية منها؛ شركة "سكاني كير" السويدية والمتخصصة في تطوير المشاريع ونقل الخبرات السويدية.

كما تم عقد اجتماع مع شركة "إليكتا" التي تعد أحد أجهزة شركات العلاج الإشعاعي العالمية، فضلًا عن عقد لقاء موسع مع ممثلي "شركة استرازينكا" لمناقشة تنظيم الدورة القادمة من فاعليات مسابقة Oncolympics.

وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عنانى مستشار وزير التعليم العالي لشؤون السياسات الصحية، والدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور حاتم أبو القاسم مقرر اللجنة التنفيذية لمستشفى 500 500، والدكتور محمد زكي مساعد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.