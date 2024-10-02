تحرير 27 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 27 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 8 آلاف و376 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1729 مخالفة سير بدون تراخيص، و6 مخالفات موقف عشوائي، و1482 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و17 مخالفة لشروط التراخيص و19 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

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