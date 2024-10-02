الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 27 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

تحرير 27 ألف مخالفة
تحرير 27 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

القبض على قائد سيارة للسير عكس الاتجاه فى شوارع مدينة الشيخ زايد

يديرها 5 أجانب، ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة بمنطقة قصر النيل 

وأسفرت جهود الحملات التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 27 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 8 آلاف و376 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1729 مخالفة سير بدون تراخيص، و6 مخالفات موقف عشوائي، و1482 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و17 مخالفة لشروط التراخيص و19 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أجهزة وزارة الداخلية التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى الادارة العامة للمرور تجاوز السرعة المقررة

مواد متعلقة

القبض على قائد سيارة للسير عكس الاتجاه فى شوارع مدينة الشيخ زايد

يديرها 5 أجانب، ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة بمنطقة قصر النيل 

ضبط 6 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

القبض على صاحب شركة تهرب من سداد مديونية مستحقة للدولة بـ10 ملايين جنيه بالجيزة

ضبط متهم بتزوير المؤهلات الدراسية في الحسينية

ضبط تشكيل عصابي أجنبي غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

غلق شارع عزيز أباظة بالزمالك، وتحويلات مرورية لعدم تعطيل الحركة

الأكثر قراءة

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

القبض على نجم مانشستر سيتي في مدريد بتهمة سرقة موبايل

مجلس الوزراء يوافق على 2200 جنيه سعرًا استرشاديًا لأردب القمح لموسم 2024/ 2025

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

بتخفيضات 25%، الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بالقاهرة

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

منوعات

المزيد

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خطوات الحصول على الواجبات المدرسية إلكترونيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية