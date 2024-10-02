القبض على قائد سيارة للسير عكس الاتجاه فى شوارع مدينة الشيخ زايد
كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الإتجاه بالجيزة.. وضبط مرتكب الواقعة)
رصدت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الإتجاه بأحد شوارع مدينة الشيخ زايد بالجيزة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
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