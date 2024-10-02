الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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حوادث

يديرها 5 أجانب، ضبط شركة إنتاج فنى غير مرخصة بمنطقة قصر النيل 

ضبط شركة إنتاج فنى
ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بمنطقة قصر النيل  يديرها 5 أجانب.

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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) وتحتوى على إستوديو "تسجيل صوتى"، مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
 

 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة وأمكن ضبط المدير المسئول بالشركة و4 آخرين "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول"  وبالتفتيش فى حضورهم عُثر على ( وحدة معالجة مركزية – وحدة تسجيل صوتى وتصوير كاملة بدون ترخيص ).
 

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم المخالفات السالف ذكرها بالمُشاركة مع مالك الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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