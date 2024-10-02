تدريب المكلفات بالخدمة العامة في الأقصر (صور)

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر تدريب مكلفات الخدمة العامة دفعة 103 لسنة 2024، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وقال محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، إن الحزم التدريبية التي تم تنفيذها شملت المعارف والمهارات اللازمة لإعدادهم فنيًا ومهنيًا بشكل جيد يتوافق مع مرحلة التطوير الإداري والتنموي الذي تشهده الدولة.

وأشار إلى أنه تم شرح قانون الخدمة العامة وشرح متطلبات الجهات المختلفة والشريكة بناء على البروتوكولات الموقعة بين المديرية والجهات الشريكة، كما تضمن التدريب توعية المكلفات بأهمية دور الخدمة العامة في المجتمع وتثمين دور المكلفات في العمل الاجتماعي والأهلي.

وحضر التدريب مديري إدارات التنمية والاستثمار، والخدمة العامة، والعلاقات العامة، والتدريب بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وإدارة الأقصر الاجتماعية، والعلاقات العامة بالهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الأقصر.