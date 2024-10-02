51 سنة من نصر أكتوبر، احتفالات كبرى في الأقصر من أمام النصب التذكاري (فيديو)

احتفلت محافظة الأقصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ51، صباح اليوم الأربعاء، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندى المجهول، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ونائبه الدكتور هشام أبو زيد، واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، واللواء محمود صلاح حكمدار مدير أمن الأقصر، وعددا من قادة القوات المسلحة.

ذكرى أكتوبر المجيدة



عزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد" والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.



وقال محافظ الأقصر إن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فرصة تاريخية فتحت الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها، الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح الإنتصار، والإصرار، والعزيمة، والانتماء لتراب هذا الوطن، مقدما التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر.

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