أسامة عرابي: اختيار موفق لـ محمد رمضان في منصب المدير الرياضي بالأهلي

الأهلي، قال أسامة عرابى المدرب العام السابق للأهلى ومنتخب مصر إن اختيار محمد رمضان لمنصب المدير الرياضى بالقلعة الحمراء قرار موفق للغاية.

وأوضح أسامة عرابى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7": شخصية محمد رمضان قوية للغاية وسوف يقوم بوضع الإلتزام داخل الفريق حيث سبق لى العمل معه داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء".

وعلق أسامة عرابى على قرار منح مارسيل كولر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات قائلا: " قرار منح اللاعبين راحة من اختصاصات المدير الفنى فقط حيث أنه الشخص الوحيد الذى يعلم ماذا يحتاح اللاعبين من راحة او خوض تدريبات".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".