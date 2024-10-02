الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أسامة عرابي: اختيار موفق لـ محمد رمضان في منصب المدير الرياضي بالأهلي

أسامة عرابي، فيتو
أسامة عرابي، فيتو

الأهلي، قال أسامة عرابى المدرب العام السابق للأهلى ومنتخب مصر إن اختيار محمد رمضان لمنصب المدير الرياضى بالقلعة الحمراء قرار موفق للغاية.

وأوضح أسامة عرابى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7": شخصية محمد رمضان قوية للغاية وسوف يقوم بوضع الإلتزام داخل الفريق حيث سبق لى العمل معه داخل قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء".

وعلق أسامة عرابى على قرار منح مارسيل كولر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات قائلا: " قرار منح اللاعبين راحة من اختصاصات المدير الفنى فقط حيث أنه الشخص الوحيد الذى يعلم ماذا يحتاح اللاعبين من راحة او خوض تدريبات".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي الدوري المصري السوبر المصرى السوبر المحلى مارسيل كولر منتخب مصر

مواد متعلقة

وزير الشباب والرياضة يتابع مجموعة ملفات عمل تنمية الشباب

بفرمان من الخطيب، مهمة جديدة لـ محمد رمضان مع الأهلي

الأهلي يرفض "توصية" كولر ويُعيد فتح هذا الملف

موعد عودة الأهلي للتدريبات الجماعية استعدادا لكأس السوبر المحلي

حقيقة تعديل محمد رمضان لائحة الأهلي وتغليظ العقوبات على اللاعبين

هل سافر كولر إلى سويسرا دون إذن إدارة الأهلي؟

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال للأندية

الأهلي، لجنة التخطيط تقترح ضم مهاجم فلسطيني قبل إغلاق باب القيد

الأكثر قراءة

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

القبض على نجم مانشستر سيتي في مدريد بتهمة سرقة موبايل

مجلس الوزراء يوافق على 2200 جنيه سعرًا استرشاديًا لأردب القمح لموسم 2024/ 2025

هل يطرح بنك مصر شهادة استثمار ذات عائد 35% قبل نهاية 2024؟

بتخفيضات 25%، الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بالقاهرة

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

منوعات

المزيد

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خطوات الحصول على الواجبات المدرسية إلكترونيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية