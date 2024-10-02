الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

أبرزها المتوحش، "شاهد" تعرض أجزاء جديدة لعدد من المسلسلات التركية

مسلسل أنا أم، فيتو
مسلسل أنا أم، فيتو

توفر منصة شاهد أجزاء جديدة من مجموعة من الأعمال التركية والتي تعرض عبر المنصة، ومن أبرز هذه الأعمال:

مسلسل فريد  

المسلسل بطولة النجوم عفراء ساراتش اوغلو، مارت رمزان ديمير، جولتشين صانترجي أوغلو، ايمري التو، شيتين تيكندور، وتدور أحداثه حول هاليس آغا وهو رجل ثري وكبير المقام في العائلة، يلقن حفيده الطائش والمتهور درسا، ويقرر أن يزوجه بابنة عائلة من مسقط رأسه، وتوفر المنصة الموسم الثالث من العمل. 

مسلسل أسرار البيوت

 هو مسلسل درامي كوميدي من بطولة النجوم: أيجا بنجول، سيرين موراي، جانسو طوسون، وتعرض المنصة موسمه الثاني.

مسلسل المتوحش

تعرض منصة شاهد الموسم الثاني من المسلسل، وهو  بطولة هاليت أوزغور ساري، سيماي بارلاس، يورداير اوكور، دولوناي سويسيرت، وتدور أحداثه حول يمان الذي يجد نفسه مجبرا على إعادة تعريف حياته عندما يعود إلى منزله، بعد مرور سنوات على اختطافه عندما كان طفلا من عائلته الثرية والعيش في الزقاق والشوارع.

يتم عرض مسلسل "المتوحش 2" بالتزامن مع مواعيد عرضه في بلده الرئيسي، حيث يتم عرض الحلقات الجديدة من المسلسل على منصة شاهد فور عرضها على الشاشات التركية وتجهيزها من حيث الدبلجة والترجمة. 

مسلسل أنا أم

تعرض منصة شاهد موسمه الثاني، وتدور أحداثه حول فتون التي تعود بعد أذية زوجها لها إلى منزل والدتها بعد سنين طويلة مع أطفالها الثلاثة على أمل إعادة بناء حياتها، وهو من بطولة النجوم: اوزجي اوزبرنجي، ديميت اكباغ، نجيب ميميلي. 

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