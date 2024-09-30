هبوط معظم مؤشرات البورصات الخليجية بسبب جني الأرباح

استهلت المؤشرات الخليجية تعاملات أمس الأحد على تراجع.

ونستعرض تفاصيل التداولات:

في المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.45% وهي تقدر بـ 56 نقطة ليصل الي 12317 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 7 مليار ريال.

وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 1.0% وهي تقدر بـ 61 نقطة ليصل إلى 6066 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 35 مليون دينار بنهاية جلسة التداولات، وقد أثر المتعاملين في الأسواق الخليجية الاتجاه إلى جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية التي حققت معظم الأسواق الخليجية على خلفية اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء قبل الماضي، وتفاعلت معه مركزيات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لانتهاج نفس النهج.