الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هبوط معظم مؤشرات البورصات الخليجية بسبب جني الأرباح

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

استهلت  المؤشرات الخليجية تعاملات أمس الأحد على تراجع.

ونستعرض تفاصيل التداولات:

في المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبه 0.45% وهي تقدر بـ 56 نقطة ليصل الي 12317 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 7 مليار ريال.

وفي الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 1.0% وهي تقدر بـ 61 نقطة ليصل إلى 6066 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 35 مليون دينار بنهاية جلسة التداولات، وقد أثر المتعاملين في الأسواق الخليجية الاتجاه إلى جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية التي حققت معظم الأسواق الخليجية على خلفية اتجاه الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء قبل الماضي، وتفاعلت معه مركزيات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لانتهاج نفس النهج.

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسواق الخليج الاسواق الخليجية التعاون الخليجى السوق الرئيسى الفيدرالى الامريكى المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودي المؤشرات الخليجية

مواد متعلقة

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على سحر لمؤمن زكريا داخل المقابر

الأهلي يعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي الخلفي للركبة

إعلام إسرائيلي يفجر مفاجأة بشأن تأخير اغتيال يحيى السنوار

الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر

تقرير مغربي يؤكد: إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

بعد التتويج بالسوبر، رئيس الزمالك يطلب مواجهة ريال مدريد بالسعودية

5 أهلاوية فقط حجزوا أماكنهم في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

منوعات

المزيد

تضاعف أعداد الطلاب المصابين باضطرابات الأكل في بريطانيا خلال 5 سنوات

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

المزيد

انفوجراف

بعد الزيادة الثانية في سبتمبر 2024.. أسعار سيارات جي ايه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسامة الجندي: الاستعلاء بالإيمان نوع من التطرف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية