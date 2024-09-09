وليد الركراكي يعلن تشكيل المغرب لمواجهة ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا
أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليسوتو، المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.
تشكيل المغرب أمام ليسوتو
حارس المرمى: منير مهند.
خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، أشرف داري، أدم أزنو.
خط الوسط: عز الدين أوناحي، أمير ريتشاردسون، أسامة تارجالين.
خط الهجوم: أمين عدلي، أيوب الكعبي، إلياس أخوماش.
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