تقارير مغربية: الركراكي يفضل محمد الشيبي على لاعب إسبانيول

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، يفضل ضم محمد الشيبي لاعب بيراميدز على حساب عمر الهلال لاعب إسبانيول الإسباني، خلال معسكر أسود الأطلس المقبل ، لمواجهتي أفريقيا الوسطى ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية، أن وليد الركراكي يفضل ضم الشيبي على حساب عمر الهلال لاعب إسبانيول الإسباني، رغم إعجابه بإمكانيات الأخير صاحب الـ21 عاما، إلا أنه يفضل الاستعانة بخبرات الشيبي إلى جوار الثنائي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ، ونصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد في الجانب الأيمن لمنتخب أسود الأطلس.

ويخوض منتخب المغرب مواجهتي إفريقيا الوسطى يومي 12 و15 أكتوبر ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وينتظر أن يكشف وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب عن القائمة النهائية لمنتخب بلاده نهاية الأسبوع المقبل، استعدادا لملاقاة منتخب إفريقيا الوسطى.

يذكر أن المغرب سيستضيف نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 وضمن المشاركة مسبقا لكنه يخوض التصفيات بغرض تحضير الفريق.

دياز يقود المغرب للفوز على ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا 2025

وفاز منتخب المغرب مع على ليسوتو بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل هدف الفوز لصالح منتخب المغرب اللاعب إبراهيم دياز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وتعرض أشرف داري مدافع منتخب المغرب لإصابة قبل انطلاق المباراة ليتم استبداله بزميله يونس عبد الحميد.

تشكيل المغرب أمام ليسوتو

حارس المرمى: منير مهند.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، أشرف داري، أدم أزنو.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، أمير ريتشاردسون، أسامة تارجالين.

خط الهجوم: أمين عدلي، أيوب الكعبي، إلياس أخوماش.