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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

 أسعار الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الإثنين، الموافق 7 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو البرتقال البلدى من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 7 إلى 13 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 5 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو العنب كرمسن من 25 إلى 40 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر عنب رومي أحمر من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  7. تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
  9. تراوح سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو التين البرشومي من 15 إلى 30 جنيهًا.
  11. تراوح سعر كيلو جوافة من 6 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  12. تراوح سعر الرمان من 11 إلى 27 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 9 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو كانتلوب من 7 إلى 17 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو كاكا من 15 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر المانجو فص من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 24 إلى 34 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 64 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 42 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 24 إلى 36 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار كيلو الفاكهة في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. بلغ سعر كيلو خوخ مستورد نحو 50 جنيهًا.
  2. بلغ سعر النكتارين مستورد نحو 50 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو برقوق مستورد نحو 50 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كمثرى ثلاجة من 20 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  6. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر موز صعيدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوحت أسعار الموز مستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.
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أسعار الفاكهة اليوم، البرقوق بـ 50 جنيهًا في سوق العبور

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أسعار الفاكهة اليوم، المانجو كيت تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور

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