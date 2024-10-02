القبض على صاحب شركة تهرب من سداد مديونية مستحقة للدولة بـ10 ملايين جنيه بالجيزة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة تهرب من سداد مديونية مستحقة للدولة بـ 10 ملايين جنيه بمحافظة الجيزة.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (استئجار المحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات).



وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المتهم بـ ( 10 ملايين جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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